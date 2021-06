Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 13 iunie 2021

Și așa cum v-am obișnuit, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. Ca de fiecare dată, o vom face pentru toate jocurile. Așadar, veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

ADVERTISEMENT

În mod evident, obiectivul celor pasionați de acest jos este premiul de la categoria vedetă – . Rămâneţi fără grijă. Sunt premii foarte mari și la celelalte concursuri. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de duminică 13 iunie

Trebuie să știți că duminică, 13 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 iunie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de castiguri in valoare totala de peste 964.300 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,11 milioane de lei (aproximativ 227.500 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,69 milioane lei (peste 345.000 de euro).

ADVERTISEMENT

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,64 milioane lei (peste 5,81 milioane de euro).

La acelasi joc, reportul categoriei a II-a este in valoare de aproximativ 75.000 de lei (peste 15.200 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 120.000 (peste 24.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 56.000 de lei (peste 11.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 202.000 de lei (peste 41.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 44.600 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.000 de euro).

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte și că cel care a câștigat marele premiu de la categoria I la tragerea loto 6/49 din 3 iunie și-a ridicat banii.

„Jocul periodic la Loteria Romana chiar poate aduce castiguri consistente. Nu va pierdeti increderea in castigurile Loteriei. Eu am jucat si am castigat”, a fost mesajul pe care castigatorul a dorit sa-l transmita tuturor jucatorilor la loto.

ADVERTISEMENT

. Posesorul biletului norocos este dintr-o localitate din judetul Alba, are in jur de 50 de ani, este o persoana modesta si un familist convins. Dupa cum ne-a declarat, joaca constant la Loto 6/49, in Blaj, de aproximativ doi ani.

Intotdeauna joaca o singura varianta simpla la Loto 6/49, numerele jucate nu au nicio semnificatie personala, acestea fiind alese de fiecare data la intamplare.

ADVERTISEMENT

A aflat ca a castigat marele premiu la Loto 6/49 urmarind, ca de fiecare data, in zilele de joi si duminica, tragerile loto care sunt difuzate in direct pe postul de televiziune Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au Noroc.

Dupa cum a marturisit, primul gand, cand a realizat ca a castigat marele premiu, a fost ca isi va putea ajuta familia. A declarat ca va continua sa joace ca si pana acum si ca spera sa mai castige si alte premii mari. Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.