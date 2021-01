Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase azi, joi, 14 ianuarie 2021

Joi, 14 ianuarie, românii pasionați de Loto 6/49 și de celelalte jocuri de noroc au din nou emoții. Loteria Română organizează o nouă rundă de extrageri pentru împătimiții acestor jocuri.

În urmă cu câteva zile, la tragerile loto de duminică, 10 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a Joker in valoare de 214.453,75 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Valea Calugareasca, jud. Prahova. La Joker s-a castigat, de asemenea si premiul de categoria a III-a in valoare de 54.481,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Onesti, jud. Bacau.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 de duminica, 10 ianuarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 75.310,80 lei. Biletele norocoase au fost jucate la o statie de plata SelfPay si la o agentie din Cluj-Napoca.

Rezultate Loto 6 din 49. Extragerea de joi, 14 ianuarie 2021

Totodată, la tragerea Loto 5/40 de duminica, 10 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 57.957,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.

Numerele extrase joi, 14 ianuarie 2021

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

FANATIK vă oferă în timp real numerele câștigătoare de joi. Ca de fiecare dată, extragerile pot fi urmărite live pe România TV, cu începere de la orele 18:15, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Loteria Română va continua, joi, 14 ianuarie 2021, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. FANATIK publică numerele extrase începând cu orele 18:15.

Cea mai așteptată extragere, Loto 6/49, înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 5,25 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc, reportul cumulat este în valoare de peste 1,82 milioane de lei (peste 373.800 de euro).

La Joker, la categoria I, Loteria Română a pus in joc un report in valoare de peste 17,34 milioane lei (peste 3,56 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 747.000 de lei (peste 153.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 304.000 de lei (peste 62.400 de euro). La Super Noroc este in joc, de asemenea, la categoria I un report in valoare de peste 50.600 de lei (peste 10.400 de euro).