Rezultate Loto duminică, 17 septembrie 2023. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto pentru duminică, 17 septembrie 2023, la toate jocurile organizate de Loteria Română. Discutăm despre Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Așa cum deja știți, sunt puse în joc premii mari. FANATIK îți spune, în timp real, care sunt numerele câștigătoare ale acestor extrageri.

Numerele trase la Loto de duminică, 17 septembrie 2023

Tragerile Loto de duminică, 17 septembrie, sunt difuzate în direct de la 18:30. Totul se întâmplă în cadrul emisiunii “Românii au noroc”. Atenție mare, Loteria Română nu se joacă și anunță că premiile pentru extragerile de astăzi sunt uriașe atât la Loto 6/49, cât și la Joker.

De remarcat că Loteria celebreayă nu mai puţin de 117 ani de activitate. Este astfel una dintre cele mai vechi instituţii românesti, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 17 septembrie 2023, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 150.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

De asemenea, vă precizăm că există un report la Joker la categoria I de peste 2,47 milioane de euro. Report este și la la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,45 milioane de euro. Și, nu în ultimul rând, avem un report cumulat și la Noroc de peste 1,52 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,21 milioane de lei (peste 2,45 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,57 milioane de lei (peste 1,52 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,28 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 651.300 de lei (peste 131.000 de euro), iar la categoria a III-a este un report in valoare de peste 46.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 330.800 de lei (peste 66.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 272.300 de lei (peste 54.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 92.100 de lei (peste 18.500 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 35.200 de lei.

