Rezultate Loto joi, 29 iunie 2023. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate loto pentru extragerea realizată joi, 29 iunie 2023. Duminică, o bucureșteancă norocoasă a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49, în valoare de mai mult de 10 milioane de euro.

Rezultate loto, extragerea din 29 iunie 2023

Joi, 29 iunie 2023, Loteria Română va efectua o nouă extragere pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Tragerea va fi difuzată în direct, la România TV, în cadrul emisiunii Românii au noroc, iar FANATIK comunică în timp real numerele norocoase.

În urma câștigului de duminică, Loteria Română a luat decizia de a suplimenta fondul de câștiguri al categorie I, Loto 6/49 cu 500.000 de lei, în data de 29 iunie 2023, pentru ca norocoșii să se poate bucura, cu adevărat, de rezultate.

La categoria Noroc, se pune la bătaie un premiu în valoare de mai mult de 6,61 milioane de lei, adică peste 1,33 milioane de euro. Iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul se ridică la peste 22.000 de lei.

De asemenea, la Super Noroc, premiul cumulat are valoarea de mai mult de 47.000 de lei. Cine are noroc atunci când se află ce rezultate sunt la tragerea loto de astăzi, 29 iunie 2023, poate se îmbogățească cu peste 6,87 milioane de lei, peste 1,38 milioane de euro, dacă joacă la categoria Joker.

În plus, la cea de-a doua categorie există un report în valoare de peste 614.000 de lei, adică peste 123.900 de euro, scrie . Și la categoria a III-a, premiul este un câștig potențial de mai bine de 45.100 de lei.

Cei care vor să aibă șansa unui câștig în plus la tragerea loto de joi, 29 iunie 2023, pot să-și încerce norocul și la Loto 5/40, acolo unde pot deveni mai bogați cu mai mult de 423.700 de lei, peste 85.500 de euro.

Rezultate la extragerea loto de pe 29 iunie 2023

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a fost câștigat pe 25 iunie 2023

Reamintim că în valoare de peste 10 milioane de euro, echivalentul a 50.096.011,76 lei.

Biletul noroc a costat 469, 50 de lei și a fost jucat la agenția 76-081, de pe Iuliu Maniu, de către o femeie. Aceasta și-a ridicat premiul de la loto după aflarea rezultatelor. Și proprietara agenției s-a bucurat de moment. Prin aceleași emoții pot trece și alți români după ce se anunță ce rezultate au fost la extragerea loto de pe 29 iunie 2023.

„Am o stare bună, nu știu exact cum s-o descriu. Am emoții, nu știu de ce le-am preluat și eu. Un premiu atât de mare, care să iasă la agenția mea… m-a încărcat și pe mine. Am înțeles că marele premiu a fost câștigat de o doamnă și mă bucur că este, probabil, una dintre clientele mele, care joacă la această agenție”,