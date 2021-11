Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numere extrase azi, duminică, 28 noiembrie 2021 

Așa cum v-am obișnuit, FANATIK vă oferă în timp real toate numerele câștigătoare. Ca de fiecare dată, o vom face pentru fiecare joc pe care îl propune Loteria Română.

Concret, veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragere duminică, 28 noiembrie 2021

În mod evident, ținta tuturor celor pasionați de acest joc este oferită de premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49. Stați liniștiți. Sunt premii enorme și la celelalte concursuri. De altfel, rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Trebuie să știți că duminică, 28 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce a acordat 31.738 de câștiguri în valoare totală de peste 1,64 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,35 milioane de lei (peste 678.000 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,83 milioane de lei (peste 572.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,26 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.700 de lei (peste 17.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 631.200 de lei (peste 127.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.700 de lei (peste 11.800 de euro).

Trebuie să știți că la tragerea Joker de joi, 25 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 447.975,36 lei.

Biletul norocos a fost jucat la o agentie din si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

Reamintim că la 6/49, premiul cel mare fost câștigat în urma extragerii din 21 octombrie 2021. Biletul norocos a fost jucat în Galați și a costat 5,50 lei.

Valoarea premiului de categoria I la Loto 6/49 a fost în valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro).