Rică Neaga a jucat la , însă mărturisește că merge în Ghencea la partidele disputate de CSA Steaua pentru prietenii Daniel Oprița și Gabriel Boștină. Invitatul special de la FANATIK SUPERLIGA a rememorat un episod în care a fost înjurat de către suporterii steliști.

Rică Neaga, înjurat în Ghencea de fanii CSA Steaua: “Aşa sunt suporterii în România! Acum regret acea ieşire”

Rică Neaga a stat în tribunele stadionului Ghencea la CSA Steaua – Metaloglobus, însă suporterii „roș-albaștrilor” nu l-au primit cu brațele deschise. Acesta a povestit cum a fost înjurat de către fani, atunci când se afla și cu fiul său.

Totuși, , însă a stat doar în lojă. Acesta este apropiat de Daniel Oprița și Gabriel Boștină și spune că va continua să îi susțină de pe stadionul din Ghencea atunci când va avea ocazia.

„La cât am fost înjurat, știți prea bine că am fost pe stadion și am fost înjurat. Am fost la meciul cu Metaloglobus când am avut acel episod de care chiar îmi pare rău. Dacă eram singur și nu eram cu băiatul nu mă deranjau lucrurile, dar mă rog, așa sunt suporterii în România și nu doar în România.

Ținând cont că unii dintre suporteri ne-au aplaudat mult timp și chiar le-am adus satisfacții. Păcat că s-au divizat suporterii, din cauza unor nereguli. CSA cu Metaloglobus, eram cu băiatul și Para cu băiatul, era un protest al suporterilor și nu au stat unde trebuiau să stea în peluză, au stat la 0 și înjurau conducerea Stelei”, spune Rică Neaga.

„Am mai fost, dar nu am ieșit pe stadion”

„Ne-au văzut și ne-am înjurat și pe noi. Nu am replicat, m-am întors la un suporter care venise foarte aproape de tribuna oficială și tot făcea din mână. Am mai fost, dar nu am ieșit pe stadion și am stat la lojă cu Csikzereda. Am stat în lojă și l-am văzut la televizor.

Mă mai duc, îmi place stadionul și chiar sunt prieten bun cu Boștină și Oprița și chiar mă duc să îi susțin. Cu Boștină și cu Oprița mă văd foarte des, mai jucăm și un tenis, un fotbal”, a declarat fostul jucător de la FCSB.

Verdict în războiul CSA Steaua – FCSB: „Îmi pare rău că o spun”

„La Steaua merg. Am văzut că s-ar putea să joace încă un meci în Ghencea. Eu merg la ambele Stele la meciuri. Culoarea roș-albastru. Am afinitate față de echipa care e în prima ligă și care cred că e adevărata Steaua.

Acuma îmi pare rău că o spun și de multe ori mi-am atras antipatii, dar mă duc și la meciurile lui Daniel Oprița și lui Boștină pentru că îi susțin și chiar mă bucur pentru ei că au făcut lucruri bune acolo la echipa Armatei”, a declarat fostul atacant.

Adrian Neaga, INJURAT de fanii CSA Steaua in Ghencea