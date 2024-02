Fostul atacant al Stelei a dat verdictul în războiul CSA – FCSB: „Am spus-o de atâtea ori, chiar dacă îmi atrag antipatii”

Adrian Neaga a fost invitat războiul dintre CSA Steaua București. Cum vede lucrurile fostul atacant din Ghencea.

Adrian Neaga e sincer: „Eu merg la ambele Stele la meciuri”

Adrian Neaga s-a declarat încă de la începutul conflictului un susținător al echipei lui Gigi Becali: „La Steaua merg. Am văzut că s-ar putea să joace încă un meci în Ghencea. Eu merg la ambele Stele la meciuri. Culoarea roș-albastru. Am afinitate față de echipa care e în prima ligă și care cred că e adevărata Steaua”.

Impresarul are însă o relație apropiată cu staff-ul tehnic al „militarilor”: „Acuma îmi pare rău că o spun și de multe ori mi-am atras antipatii, dar mă duc și la meciurile lui Daniel Oprița și lui Boștină pentru că îi susțin și chiar mă bucur pentru ei că au făcut lucruri bune acolo la echipa Armatei”.

Rică Neaga știe cum ar arăta un duel în SuperLiga între FCSB și CSA Steaua București: „Cred că ar fi la fel cum arată la Craiova în momentul de față. Craiova domnului Rotaru cu cea a domnului Mititelu. Este păcat pentru că Steaua a fost cel mai mare brand al sportului românesc”.

Adrian Neaga, uluit de situația palmaresului Stelei: „Sunt 3 ani rămași în aer”

Adrian Neaga este extrem de revoltat și acuză: „Păcat că s-a ajuns la asemenea probleme. Eu chiar nu înțeleg nici justiția română. La ultimul termen am văzut că sunt trei ani rămași în aer. Eu am și o Supercupă câștigată atunci. Dar eu o am în suflet, nu poate să mi-o ia nimeni.

Crede-mă că nu cred că există în lume o asemenea decizie. Am văzut și în Bulgaria unde sunt două de ȚSKA. Dar ca să elimin trei ani nu cred că s-a întâmplat nicăieri. Nu cred că există nici în lume, dar în Europa.

Eu sunt curios cum se judecă. E ca și când iei trei ani unui copil, nu? De la 5 la 8 ani… Eu consider că asta e Steaua de la Liga 1. Am spus-o de atâtea ori.

Nu sunt genul să spun astăzi ceva și mâine altceva. Eu la Steaua asta am jucat. Eu când am venit în Ghencea tot Gigi era patron”, a mai spus fostul golgheter din Liga 1 , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Adrian Neaga a jucat la Steaua, respectiv FCSB în perioada 2001-2005, când a reușit 27 de goluri în 51 de meciuri. S-a întors în Ghencea în 2007 și a mai reușit 3 goluri în 33 de meciuri. A plecat în 2009 după ce a fost trimis la echipa a doua.

