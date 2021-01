Ricardo Piscitelli poate duce Dinamo spre faliment! Vrea o sumă uriașă: “Dacă și-au bătut joc de mine…” Exclusiv

De parcă nu ar fi destule probleme financiare la Dinamo, a mai apărut o datorie neașteptată. Fostul portar al ”câinilor”, Riccardo Piscitelli, a depus un memoriu pentru a-i fi plătiți încă doi ani de contract, aproximativ 180.000 de euro.

Portarul italian care a plecat în iulie de la club avea un salariu lunar de 7000 de euro. Informația a fost dezvăluită de patronul iberic, Pablo Cortacero, cel care a acordat pentru FANATIK un interviu exploziv despre situația de la Dinamo.

Patronul iberic s-a plâns de banii pe care trebuie să îi plătească și pentru jucătorii care nu au fost plătiți în era Negoiță, spunând că același lucru se întâmplă acum cu Riccardo Piscitelli, care a mers la FIFA:

Ricardo Piscitelli poate băga Dinamo în faliment: “Ne-a venit memoriu de la FIFA”

”Ne-a venit acum un memoriu de la FIFA, depus de Riccardo Piscitelli, prin care ar trebui să-i plătim contractul pe 3 ani (n.r. trei ani avea contract, dar pe un an a fost plătit, mai rămân doi ani de contract).

El ajunsese la un acord cu Bălănescu, nu l-au plătit și a prezentat un denunț la FIFA. Dacă până pe 8 februarie nu se ajunge la un acord cu el atunci trebuie să-i plătim 3 ani de contract. Și încă două ferestre de transferuri fără să putem semna jucători. Imaginează-ți ce ar însemna asta.

Dar ceea ce nu știe nimeni e că am plătit mii de euro doar pentru jucătorii și antrenorii care nu au fost plătiți de către Negoiță și și-au depus memorii”, a declarat Pablo Cortacero pentru FANATIK.

Piscitelli vrea toți banii din contract: “Dacă ei și-au bătut joc de mine eu nu pot să fac nimic”

FANATIK l-a contactat pe Riccardo Piscitelli, care a explicat cum stă treaba. Portarul italian a fost îndepărtat de la echipă pentru că și-a cerut salariile restante și apoi s-a adresat forurilor internaționale pentru a-și recupera banii din contract:

”Noi am cerut să mi se plătească cei 3 ani cât aveam contract pentru că în prima notificare am cerut banii pentru acel sezon, adică aproximativ 24.000 de euro cât aveam salarii restante, am trimis a doua notificare, am cerut banii și am spus că dacă nu mă plătesc voi pleca și în a treia scrisoare am spus că dacă nu mă plătesc, voi pleca oricum și voi cere să mă plătească pentru toți anii de contract rămași.

Adică acel sezon și încă cei doi rămași. Noi am făcut asta, ei au spus, ok, vor plăti pentru cât am jucat, dar într-un final n-au făcut-o, au plătit aproape tot în noiembrie 2020, iar acum cerem pentru ceilalți 2 ani. La FIFA noi asta am cerut și vedem ce o să se întâmple.

Dacă ei și-au bătut joc de mine eu nu pot să fac nimic. Decizia FIFA se va da în curând pentru că au toate actele necesare. Eu am iubit sezonul petrecut la Dinamo și mi-ar fi plăcut să joc în continuare acolo, dar nu a depins de mine”, a declarat Riccardo Piscitelli pentru FANATIK.

Liderii DDB care s-au ocupat ca Riccardo Piscitelli să fie plătit în luna noiembrie susțin însă că nu există nicio șansă ca fotbalistul să câștige la FIFA, deoarece a fost plătit la zi și a semnat un contract de reziliere în acel moment.

