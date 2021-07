Live Video. Richard Branson zboară duminică în spațiu. Miliardarul, întâlnire cu Elon Musk înainte de misiune. Update

Cu puțin timp înainte de a urcat la bordul rachetei Unity SpaceShip Two ale Virgin Galactic, Richard Branson a avut timp de o întâlnire cu un alt miliardar dornic de a explora spațiul, Elon Musk.

Britanicul a postat o imagine alături de fondatorul Tesla, pe Twitter, însoțită de un mesaj.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.

— Richard Branson (@richardbranson)