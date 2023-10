Risto Radunovic a intrat în istoria celor de la FCSB. La meciul cu U Cluj, fundașul muntenegrean a bifat a 93-a apariție în tricoul „roș-albaștrilor” în SuperLiga, devenind jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pentru formația finanțată de Gigi Becali.

Risto Radunovic, numărul 1 de la FCSB! Muntenegreanul a intrat în istoria roș-albaștrilor

. Risto Radunovic a fost integralist în apărarea celor de la FCSB și a ajuns astfel la 93 de apariții în tricoul roș-albastru în campionat.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic l-a detronat de pe primul loc pe , care adunase 92 de meciuri în prima ligă pentru formația finanțată de Gigi Becali.

În vârstă de 31 de ani, Risto Radunovic a fost transferat de FCSB la începutul anului 2021 de la Astra Giurgiu pentru 400.000 de euro. Internaționalul muntenegrean a bifat 91 de apariții în tricoul formației care s-a desființat.

ADVERTISEMENT

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Risto Radunovic, conform Transfermarkt

30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Risto Radunovic la FCSB

Cum arată topul meciurilor jucate de străini pentru FCSB

Podiumul ierarhiei în ceea ce privește numărul meciurilor jucate de străini pentru FCSB în campionat este completat de Robinson Zapata (85 de meciuri), fostul goalkeeper columbian al „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Retras din activitate la începutul anului 2021, Zapata a evoluat la FCSB în perioada iulie 2007 – ianuarie 2011. Top 5 este completat de Fernando Varela (82 de meciuri) și Pantelis Kapetanos (73 de meciuri).

1. Risto Radunovic 93 (meciuri)

2. Harlem Gnohere 92

3. Robinson Zapata 85

4. Fernando Varela 82

5. Pantelis Kapetanos 73

6. Marko Momcilovici 72

7. Bogdan Planici 71

8. Lukasz Szukala 65

9. Pawel Golanski 58

10. Geraldo Alves și Filipe Teixiera 54

În tricoul celor de la FCSB, Risto Radunovic a adunat în total 111 apariții, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 11 pase decisive. În actuala stagiune, fundașul cu 30 de apariții la naționala Muntenegrului a adunat 10 partide, în care a marcat un gol.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic, concurență cu Ganea la FCSB

FCSB l-a transferat la începutul lunii septembrie pe Cristian Ganea, fundașul stânga cu 8 apariții în tricoul naționalei României, mutare anunțatată în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul de 31 de ani a rămas liber de contract după despărțirea de Panathinaikos. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali l-a lăudat pe cel mai nou nume din tabăra „roș-albaștrilor”.

„I-am propus noi prelungirea lui Radunovici? Noi avem nevoie de umplutură pe fundaș stânga. Ganea mi-am plăcut mie foarte mult mereu, cum e și Djokovic. Sunt unii jucători care mi-au plăcut mie foarte mult când erau în România. Când am posibilitatea, îi iau. Ai văzut, pe Omrani l-am testat, afară. Are echipă prin București, un club.

Îmi place că are viteză, e bombă, dă șuturi la poartă. O să am Pantea și Ganea, am două bombe atomice. Și Panțîtu, o să îl încercăm, să vedem. Rămân amândoi pe bară, Ganea și Radunovici, dacă e mai bun”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA.