Risto Radunovic, reacție neașteptată după FC Voluntari – FCSB 1-2: ”Nu există Coman fără echipă”

”Șeptarul” vicecampioanei României la Voluntari prin care a întors soarta partidei și i-a dus pe ”roș-albaștri” din nou la 10 puncte avans față de Rapid, principala urmăritoare din clasament.

Cum a reacționat Risto Radunovic când a fost întrebat de Coman după FC Voluntari – FCSB 1-2

La finalul întâlnirii FC Voluntari – FCSB 1-2, din etapa a 28-a din SuperLiga, fundașul stânga muntenegrean Risto Radunovic a recunoscut importanța lui Florinel Coman, însă nu crede că acesta ar reuși ceva fără suportul coechipierilor.

ADVERTISEMENT

”Foarte importante cele trei puncte obținute în această seară, mai ales după cum am arătat până la pauză. În prima repriză n-am jucat nimic. Știam că nu suntem toți la nivelul cel mai bun, dar la pauză ne-am spus hai să dăm un restart și să câștigăm.

Mă bucur că am fost inspirat la acea fază în care am salvat un gol. Mă bucur că am fost la locul potrivit și am reușit să resping. Avem 10 puncte avans, nu ne oprim, vrem să mărim diferența și să ne facem play-off-ul cât mai ușor.

ADVERTISEMENT

Jucătorii care au venit de pe bancă au făcut diferența. Coman e important pentru noi. E victoria lui, dar și a echipei. Nu există Coman fără echipă”, a declarat Radunovic, după succesul de la Voluntari.

Ce spune Alhassan despre presiunea de la FCSB

La rândul său, mijlocașul Baba Alhassan, intrat la pauză meciului din etapa a 28-a din SuperLiga, s-a mândrit cu pasa de gol oferită lui Florinel Coman și a recunoscut că este presiune mare la FCSB.

ADVERTISEMENT

”E o victorie importantă pentru noi. Am avut un meci foarte greu în prima repriză. Dar cel mai important e că am scos meciul în repriza a doua și am luat cele trei puncte. În repriza a doua am jucat așa cum trebuie să jucăm tot timpul. A fost un assist frumos pentru Coman, care a înscris un gol frumos.

Întotdeauna simțim o presiune. E important, totuși, să câștige echipa. Dacă pierdem sau dacă facem un egal se micșorează diferența de puncte. Așa că încercăm să mărim diferența sau să o păstrăm. Cel mai important lucru acum e să ajungem acasă cu bine și să ne refacem înaintea meciului cu Petrolul Ploiești”, a spus Alhassan.

ADVERTISEMENT

Gigi după victoria de la Voluntari. Principalii fotbaliști luați în vizor au fost Luis Phelipe și Octavian Popescu. Acestora li s-a alăturat Mihai Lixandru, care după mai multe meciuri bune, a intrat în dizgrația patronului.