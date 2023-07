Rita Mureşan, decizie fermă la șase ani de la divorț. Ce miracole trăiește acum

Rita Mureşan a rămas însărcinată când atingea apogeul carierei sale de model. Avea faimă, succes şi un renume internaţional. Dar nimic din toate astea nu a mai contat atunci când medicii i-au spus că sarcina este cu una cu probleme şi nici măcar nu aveau certitudinea că poate fi dusă până la capăt. Şapte luni a stat pe un pat de spital până când . A fost nevoită să renunţe la Milano pentru Bucureşti şi la viaţa de pe podium pentru viaţa de familie. S-a căsătorit şi şi-a clădit o familie, deşi nimic din toatea acestea nu erau în planurile ei.

Rita Mureşan nu duce lipsă de pretendenţi. Ce fel de bărbat ar accepta să intre în viaţa ei

În ciuda sacrificiilor făcute, căsnicia Ritei Mureşan a ajuns la final. Un final fericit însă, căci cei doi foşti soţi formează în continuare o familie şi au ştiut să menţină o frumoasă relaţie de prietenie care să reziste de-a lungul anilor. În exclusivitate pentru FANATIK, creatoarea de modă mărturiseşte că nu duce lipsă de pretendenţi în prezent şi ne spune ce fel de bărbat ar accepta să intre în viaţa ei. Ne dezvăluie şi de ce consideră că a fost de fapt un avertisment, dar şi cum reuşeşte să comunice cu mama din lumea de dincolo.

Rita Mureşan spune că e în contact cu mama sa din lumea de dincolo: „La fiecare pomană îmi spune ce îşi doreşte să îi fac”

Aţi avut o relaţie extraordinară cu mama dumneavoastră. Ce vă lipseşte cel mai tare de la ea?

– Aş vrea să o visez faţă în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat în aceşti 11 ani. Adică o visez, dar o visez vorbindu-mi. Sunt în living sau în bucătărie şi o aud vorbind. Odată am vrut să fac gulaş şi am auzit-o, în vis, spunându-mi că fac totul greşit. După care m-a învăţat pas cu pas reţeta de gulaş, ea fiind unguroaică. Dar tot timpul când o visez este în altă cameră şi nu pot să o şi văd. Îi aud doar vocea. La fiecare pomană de exemplu îmi spune ce îşi doreşte să îi fac, iar eu urmez întotdeauna ce îmi spune.

Când aţi avut cea mai mare nevoie de ea?

– Acum doi am avut cea mai mare nevoie de ea. Iar ea a fost acolo şi m-a susţinut, am simţit-o. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat, dar pot să spun că la un an după acel moment am făcut preinfarctul. Adică acum doi ani am crezut că am gestionat bine situaţia în plan conştient, dar m-a lucrat subconştientul pe la spate.

Rita Mureşan, despre preinfarctul din plină stradă: „A fost un avertisment că cineva din familie are probleme cu inima”

Legat de acest episod, în care aţi făcut preinfarct în plină stradă ce răspunsuri v-aţi dat?

– Multe răspunsuri şi le-am primit pe toate. Le-am şi primit şi le-am şi rezolvat. Mi-a dat seama că nici măcar nu avea legătură cu mine. În general, tot ce se întâmplă cu mine nu are legătură cu mine, ci cu membrii familiei. A fost doar un avertisment prin care să fiu atenţionată că cineva din familie are probleme cu inima. Între timp s-a rezolvat problema.

Rita Mureşan şi-a pierdut mama în timp ce îşi serba ziua de naştere: „M-am rugat foarte mult entităţilor divine să nu văd pe foaia de deces a mamei mele data de 23 noiembrie”

Aţi iertat-o greu pe mama pentru că a părăsit această lume fix după aniversarea dumneavoastră?

-Pot să spun doar că eu am deschis portalul atunci, dar nu pentru ea, ci în general. Acum că a plecat şi mama, am acceptat, teoretic. Credeam că am acceptat. Practic nu, pentru că la cinci ani după, am fost în Peru şi am luat ayahuasca. Atunci am realizat că eram încă foarte supărată pe ea. În plan conştient, ştiam că mama era bolnavă. Ea oricum a plecat la 00:05, pe 24 noiembrie.

Atunci m-am rugat foarte mult entităţilor divine să nu văd pe foaia de deces a mamei mele data de 23 noiembrie, adică fix ziua mea de naştere. A plecat la cinci minute după, m-a ascultat. Mama a tras mult atunci şi a mai rezistat încă cinci minute.

Motivele pentru care oamenii iau ayahuasca sunt multiple şi variază de la om la om… Recomandaţi experienţa?

– Nu aş recomanda. Ca să ajungi să iei chestia asta, trebuie să fii complet asumat cu tot ce îţi dezvăluie ea pentru că te duce nu doar în viaţa asta, ci şi în alte vieţi. Scoate la iveală tot, iar experienţa nu este una uşoară. Dar nu am cum să recomand, fiecare om trebuie să fie pregătit pentru o astfel de terapie.

„Eu le-aş dori oamenilor să fi avut viaţa mea din toate punctele de vedere şi pe monden şi pe spiritual”

Ce urmează în viitor pentru Rita Mureşan, ce realizări aveţi în plan?

– Vreau să fac o colecţie care să mă reprezinte, pe care mai mult ca sigur o voi şi face. Doar să îmi permită timpul acesta ocupat cu membrii familiei care cad rând pe rând. Dar în general, eu zic că am cam făcut de toate până acum, nu ştiu dacă mai este ceva ce nu am bifat. Eu le-aş dori oamenilor să fi avut viaţa mea din toate punctele de vedere şi pe monden şi pe spiritual. Poate să zbor pe Lună sau în Spaţiu, e singurul lucru care îmi lipseşte (n.red. râde).

Rita Mureşan, despre bărbatul din viaţa ei: „Nu mai poate să intre oricine în viaţa mea. Pe mine trebuie să mă accepţi cu partea mea spirituală”

Cum sunteţi pe plan personal?

– Primesc multe flori, asta pot să îţi spun. Dar sunt atât de ocupată cu tot ce se întâmplă în familia mea că nu am timp în momentul acesta să mă focusez pe altceva.

Daţi greu voie unui bărbat să intre în viaţa dumneavoastră?

– Eu sunt foarte complexă. Nu mai poate să intre oricine în viaţa mea. Nici florile acelea nu le primesc de la oricine. Pe mine trebuie să mă accepţi cu partea mea spirituală. Nu neapărat să o înţeleagă bărbatul de lângă mine, ci s-o accepte. De înţeles e mai greu la nivelul la care sunt eu. Dar repet, de pretendenţi nu duc lipsă, doar că familia îmi ocupă tot timpul.

Rita Mureşan şi fostul soţ, prietenie de durată: „Noi nu suntem un cuplu, dar suntem o familie”

Apropo de bărbaţi, cu Nelu, fostul soţ aţi păstrat o relaţie foarte frumoasă după divorţ. În continuare a rămas la fel?

– Da, a rămas la fel de frumoasă. Nelu face 65 de ani în august şi suntem invitaţi la ziua lui, o să vină şi fetele. Şi el mi-a fost alături când am împlinit 50 de ani şi mi-am făcut ziua la Milano. Depinde foarte mult de cum gestionezi situaţia şi depinde foarte mult şi de oameni. Eu cred că noi, eu şi Nelu, ne descurcăm bine. Şi aici mă refer la relaţia păstrată după divorţ. Mulţi oameni ajung să se urască după despărţire. Noi nu suntem un cuplu, dar suntem o familie.

Aţi simţit vreodată că aţi fi putut face mai mult ca să vă salvaţi căsnicia?

– Mai mult ce să fac, poate să mă mut la Constanţa. Dar mă mutasem deja odată de la Milano la Bucureşti, asta îmi trebuia, să mă mut şi de la Bucureşti la Constanţa. Atât a fost să fie între noi, ca şi cuplu mă refer. Oricum relaţia pe care o am acum cu Nelu o aveam fix şi înainte.

Rita Mureşan a rămas însărcinată când era pe culmile succesului: „Medicii mi-au spus că nici măcar nu ştiu dacă pot ţine sarcina până la capăt”

Aţi rămas însărcinată cu primul copil când eraţi pe val, un model în plină ascensiune. Cum vi s-a schimbat viaţa din acel moment?

– În primul rând cariera mea a avut de suferit. A fost foarte greu. Muncisem vreo trei ani, abia ajunsesem la direct booking în agenţie, adică nu mai trebuia să merg la castinguri, clienţii mă luau direct. A fost complicat să mă mut în România, să mă căsătoresc, în condiţiile în care eu nu voiam nimic din toate acestea. Dar când medicii mi-au spus că nici măcar nu ştiu dacă pot ţine sarcina până la capăt, nu a mai contat nimic altceva. Şapte luni am stat spital, aproape toată sarcina cu Rebeca. Dar acum am doi copii senzaţionali şi nu regret nimic.

Mă simt binecuvântată. Sunt şi buni, frumoşi, deştepti şi devreme acasă cum se spune. Şi să nu uităm că eu am terminat liceul pedagogic unde m-am înscris tocmai pentru că îmi plăceau copiii. Pe urmă am dat la Drept şi m-am specializat în criminalistică.

Rita Mureşan, pasionată de gătit: „M-aş duce să fac o şcoală de bucătărie de renume”

Mai e vreun domeniu pe care v-ţi dori să îl bifaţi?

– Mi-ar plăcea să explorez mai mult latura culinară. M-aş duce să fac o şcoală de renume, dar acea şcoală importantă pe care aş vrea să o urmez este în Franţa, iar eu ştiu franceză zero (n.red. râde). Am şi diplomă de ajutor de bucătar. Trei ani la rând am mers în Thailanda ca să îmi iau diploma. Dar nu e timpul trecut. Poate merg şi fac o şcoală de bucătărie la New York şi astfel îmbin utilul cu plăcutul. Petrec şi timp cu fiica mea stabilită acolo şi îmi îndeplinesc şi dorinţa, cine ştie.

Pe mine mă relaxează foarte mult gătitul. Organizez mese pentru prieteni cam de două ori pe lună. Toată lumea ştie cât de bine gătesc eu. Îmi place să fac paste, dar de regulă gătesc după o anumită temă, italian, spaniol, thailandez, indian. Gătesc totul singură de la A la Z.