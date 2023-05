Ritualul la care Vica Blochina nu renunță niciodată. Ce face Faimoasa de la Survivor România în fiecare weekend

Care este ritualul pe care Vica Blochina îl respectă în fiecare weekend. Vedeta îl urmează cu strictețe, așa cum a făcut și la finalul săptămânii care tocmai a trecut.

Ritualul la care Vica Blochina nu renunță niciodată. Ce face vedeta în fiecare weekend

este una dintre cele mai îndrăgite figuri din lumea mondenă. Vedeta spune că a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este acum. Vica Blochina apare adesea îmbrăcată provocator la evenimentele mondene, însă duminica are un ritual pe care îl respectă cu sfințenie.

În timpul liber, atunci când nu este în lumina reflectoarelor, se pare că vedeta are cu totul alt look. Duminică, alături de mai mulți prieteni, printre care și Florin Burescu, Maria Constantin și Robert Stoica, Vica Blochina a mers la o mănăstire din Curtea de Argeș.

Vedeta a ieșit din casă într-o ținută lejeră, sport, formată dintr-un trening simplu, verde-maroniu cu glugă. În picioare a purtat o pereche de pantofi sport lejeri, la care a asortat o geantă verde.

Apropiații fostei Faimoase de la Surivor spun că aceasta merge des la biserică și că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are în viață. Fosta balerină este o persoană foarte credincioasă.

“Vica nu se roagă pentru ceva anume atunci când merge la biserică. Pur și simplu merge ca un om recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce i-a oferit viața și pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a întâmpinat în fiecare zi. Imaginile sunt de la o mănăstire, de la Curtea de Argeș.

A fost ieri acolo așa că i s-a părut normal să intre la Biserică să vorbească cu Dumnezeu. Lucruri normale și firești ca tot omul! Vica merge des la Biserică, are și un preot duhovnic. Vica este o persoană credincioasă de fel”, a declarat un apropiat al vedetei pentru .

Fiul Vicăi Blochina, dezamăgit că vedeta a plecat la Survivor România

Edan, fiul de 15 ani al Vicăi Blochina, a mers să locuiască cu tatăl său după ce , competiție din care a fost eliminată după câteva săptămâni. Vedeta a vrut să-l facă mândru pe băiatul ei, care nu a mai vorbit cu ea.

“Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a spus vedeta în cadrul reality show-ului de la Pro TV.