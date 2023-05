Suma ireală pe care Vica Blochina a primit-o pentru Survivor România: ”Am fost cel mai bine plătită”

Vica Blochina a rezistat câteva săptămâni bune la Survivor România. Iar pentru toată perioada petrecută în Republica Dominicană, Faimoasa a fost plătită cu o sumă destul de generoasă de cei de la Pro Tv.

Câți bani a primit Vica Blochina pentru Survivor România

Au existat numeroase speculații cu privire la suma primită de Vica Blochina pentru Survivor România. Iată însă că vedeta nu are nimic de ascuns și a vorbit public despre onorariul primit. Dacă până acum mulți vorbeau depsre puțin peste 10.000 de euro, aflați că sumă poate fi dublă, sau chiar triplă.

Invitată în cadrul podcast-ului „Tare de tot” moderat de Viorel Grigoriu, Faimoasa de la Survivor România a prezentat câtva detalii interesante.

Pe e altă parte, fiecare concurent în parte a avut posibilitatea de a negocia. În cazul ei, spune vedeta, a fost vorba despre zeci de mii de euro pe lună. Aceasta nu a spus însă suma exactă, dar a recunoscut că a mers la Survivor România doar pentru bani.

„Fiecare e plătit pe săptămână acolo. Eu am fost cel mai bine plătită. Fiecare cum își negociază, dar eu chiar am fost super bine plătită la acest proiect. Fiecare ținea de locul lui cu dinții, iar disperarea asta de a rămâne acolo nu i-a lăsat pe restul să putem să ne înțelegem.

Am luat câteva zeci de mii de euro pe lună. Pe o lună eu am luat câteva zeci de mii de euro bune, însă nu pot să spun suma exactă. Eu am luat bani mulți. (…) Eu m-am dus la Survivor pentru bani”, a mărturisit Vica Blochina în cadrul podcast-ului.

Vedeta a avut nevoie de o lună pentru a putea să își revină

Iar având în vedere condițiile de la Survivor România, nu e de mirare că vedeta nu a rezistat atât de mult. Vica Blochina spune că a avut nevoie de o lună de zile pentru a putea reveni la programul ei normal.

De asemenea, ea a mai adăugat că Survivor România a fost o mare greșeală. Vedeta spune că proiectul a fost extrem de dificil, mai degrabă din punct de vedere psihic, decât fizic. De asemenea, înainte să plece, Vica s-a pregătit, alerga zilnic chiar și 10 kilometri, însă nu avea să știe că va ceda psihic.

Printre altele, pe vedetă a mai nemulțumit-o și atitudinea altor persoane. Pentru că în general este destul de veselă, în Republica Dominicană aceasta nu a găsit personaje pe placul ei pentru că, spune ea, ”fiecare era supărat”.