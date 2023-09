Robert Ilyes, furios după Tunari – Miercurea Ciuc 1-0: “De necrezut că a trebuit să jucăm așa”

Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0, dar Oaspeții au acuzat starea proastă a gazonului de la Tunari.

Meci pe ”câmp” în liga secundă

Gabriel Plumbuitu marca în minutul 26, în urma unei mingi trimise cu capul din interiorul careului, singurul gol al meciului de la Tunari. A fost prima victorie a sezonului pentru echipa promovată din liga a treia, la finalul sezonului trecut.

La finalul meciului, Robert Ilyes, principalul de la FK Miercurea Ciuc, s-a plâns de starea gazonului, spunând că nu a putut respecta ceea ce a pregătit la antrenament deoarece suprafața de joc era foarte slabă.

În același timp, el spune că adversarul a jucat mai bine și au meritat cele trei puncte. , iar Ilyes vrea victoria. Echipa este pe locul 15 în clasament, cu șase puncte, deși ambițiile sunt de promovare.

”Din păcate, nu am putut implementa ceea ce am pregătit acasă săptămâna aceasta. Planul s-a schimbat după ce am ajuns la stadion și am văzut calitatea gazonului.

Nu este normal, e de necrezut că a trebuit să jucăm fotbal pe un astfel de teren în divizia a doua, nu eram pregătiți pentru asta.

Am încercat să construim în primele 15 minute, ceea ce a dus doar la pierderea balonului, iar adversarul a plecat pe contraatacuri.

Apoi, am trecut la stilul lor, aruncând mingea pe atacanții noștri, dar din păcate nu avem jucători care să câștige dueluri unu la unu sau lovituri de cap și de aceea sunt dezamăgit. Trebuie să îmbunătățim mult în asta. Voința echipei gazdă a fost mai mare, ne-a depășit cu mult, din toate punctele de vedere.

Încercăm să ieșim din situația asta, dar devine din ce în ce mai greu, pentru că echipei îi lipsește încrederea, e puțin ruptă psihic, nefiind meciuri în care să strângem trei puncte.

Chiar trebuie să mă gândesc la echipa pe care o voi trimite pe teren în etapa următoare, pentru că dacă vom juca la fel, cu această atitudine în meciurile următoare, atunci nu avem șanse să ieșim din această situație”, a spus Robert Ilyeș, conform Szekely Sport.