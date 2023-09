Etapa 7 din Liga 2 Casa Pariurilor. Şelimbăr – Gloria Buzău se joacă acum. Deschidere de scor

CSC Șelimbăr: Al. Roșca – Palmeș, Natea, Lumbu, Mitrea – Panos, Tud. Călin – Monea (cpt.), C. Soare, Schieb – Rodri Hernando. Antrenor: Claudiu Niculescu

În perioada vineri, 22 septembrie – luni, 25 septembrie au loc partidele din cadrul etapei a 7-a din Liga 2. Sunt multe meciuri extrem de interesante, trei dintre ele urmând a le vedea în direct pe micile ecrane. După cum se desfășoară actualul sezon numărul echipelor care emit pretenții la clasarea în primele șase locuri, de play-off, este mult mai mare decât sezonul trecut, deși există destule echipe care având caracter departamental nu au primit drept de promovare în SuperLiga.

Trei meciuri vor fi televizate din etapa a 7-a din Liga 2

Chiar este o rundă cu multe partide interesante, dar numai trei dintre ele vor putea fi vizionate la TV. Interesant este că tocmai sâmbătă, 23 septembrie, ziua în care sunt programate majoritatea meciurilor, dar toate numai de la ora 11:00, nici un meci nu va fi transmis. Avem câte unul pentru zilele de vineri, 22 septembrie, duminică, 24 septembrie și luni, 25 septembrie.

Se începe în forță vineri, 22 septembrie, de la ora 16:00 pe stadionul din Cisnădie, acolo unde neașteptatul lider, încă neînvins, CS Șelimbăr, va avea de înfruntat un obstacol serios, Gloria Buzău. Al doilea meci televizat va fi duminică, 24 septembrie, de la ora 11:30 între două Uniri care sezonul trecut s-au duelat în play-off, Unirea Dej, gazdă și Unirea Slobozia. În fine, luni de la ora 18:00 în Ghencea etapa se închide cu partida CSA Steaua – CSM Slatina.

Programul etapei a 7-a din Liga 2

Vineri, 22 septembrie, ora 16:00

CS Șelimbăr – Gloria Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 23 septembrie, ora 11:00

CS Tunari – Csikszereda, Viitorul Tg. Jiu – Corvinul,

Metaloglobus – Ceahlăul

Chindia Târgoviște – CS Dumbrăvița

CSM Reșița – Concordia Chiajna

CSM Alexandria – FC Argeș

CS Mioveni – Progresul Spartac

Duminică, 24 septembrie, ora 11:30

Unirea Dej – Unirea Slobozia (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 25 septembrie, ora 18:00

CSA Steaua – CSM Slatina (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Liderul din Liga 2 a cinstește memoria lui Mihai Viteazul

Liderul diviziei secunde, echipă care abia etapa trecută a pierdut primele puncte din acest sezon, făcând egal în deplasare, deci rămânând neîvinsă, nu uitâ ce simbol încărcat de istorie poartă prin numele localității legată în istoria României de numele celui care a unit pentru foarte scurt timp pentru prima dată cele trei țări românești, Mihai Viteazul. Numele echipei este nu întâmlător CS Șelimbăr 1599 iar emblema este imaginea marelui voievod român.

Șelimbăr este susținută financiar de primăria locală, ceea ce o face să nu fie eligibilă la promovare ca și club departamental. Antrenorul Claudiu Niculescu are la dispoziție un lot interesant, în care există și străini. Acum la Cinsădie, unde se va juca meciul, vine una dintre echipele cu buget din Liga 2, Gloria Buzău, care de trei sezoane se luptă să tragă la promovare. Gloria are lot foarte bun pentru a doua divizie și se anunță un meci deosebit de interesant, cu șanse egale de ambele părți.

CSA Steaua are mare nevoie de victorie pentru a ieși din criză

CSA Steaua are evoluții mult sub așteptări. a dezamăgit în mai multe rânduri în actualul sezon și e clar că la cum joacă acum nu are față de play-off, unde ar merge din nou fără a putea ataca promovarea. De fapt, situația devine tot mai clară pentru echipa Armatei, după noile decizii ale guvernului de a limita cât mai mult ajutorul departamental pentru sport: găsirea unui patron altfel proiectul va eșua dezastruos.

Acum, în încheierea etapei, luni CSA Steaua va juca acasă cu un adversar incomod dar care se află în aceeași situație administrativă, fiind un club al cărui buget depinde mult de Primăria din Slatina. Deci, vor juca două echipe cu interdicție la promovare, un fel de amical oficial, pentru că se vor atribui puncte în clasament și Daniel Oprița avertizează că dacă nu va fi victorie, pentru a opri seria nefastă, vor urma măsuri drastice în privința unora dintre jucători.

FC Argeș și Chindia, marile favorite la promovare, încă își caută formula ideală

La începutul sezonului primele două favorite la promovare erau, în opinia experților, cele două formații emblemă pentru județele lor, respectiv FC Argeș pentru județul Argeș și Chindia Târgoviște pentru Dâmbovița, ultima beneficiind și de un stadion ultramodern, după ce cât a stat în prima ligă a mers numai prin vecini, cu precădere Ploiești, pentru partidele de acasă.

FC Argeș. care va avea și ea un stadion nou, începând demolările la vechea arenă, a obținut abia etapa trecută primul succes iar acum va avea la Turnu Măgurele , care joacă mult mai bine decât o aratâ locul din clasament. Chindia, în schimb, este mare favorită acasă cu CS Dumbrăvița, altă echipă departamentală, care nu poate avea nici un obiectiv. Un ochi atent merită noile promovate Corvinul Hunedoara și Ceahlăul, cu loturi bune, care pot chiar aspira la loc de play-off.