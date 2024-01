Robert Niță, episod fabulos cu Viorel Hizo la Rapid: „Alo! Unde pleci?” / „E nebun ăsta?”

de la acea vreme. Fostul jucător al giuleștenilor a explicat cu detalii cum antrenorul formației din Giulești a ales să îi mențină motivați pe jucătorii “alb-vișinii”.

Robert Niță, episod fabulos cu Viorel Hizo la Rapid

La FANATIK SUPERLIGA, cu Viorel Hizo la Rapid. Momentul a avut loc după un derby cu Steaua, în care giuleștenii au câștigat acasă. Fostul atacant al formației din Crângași a explicat modul prin care Hizo își menținea echipa motivată de la meci la meci.

„Eram jucător la Rapid. Sâmbătă câștigasem un meci în campionat pe Giulești, duminică ne dăduse domnul Hizo liber, luni la antrenament. Euforie, bătusem un rival, cred că pe ăștia ai lui Bănel (n.r. Steaua), că pe ăștia i-am bătut mai tot timpul.

Ieșim la antrenament, facem încălzirea și începe să țipe din senin (n.r. Viorel Hizo). «Niță, băi băiatule, ieși afară, du-te la vestiar dacă nu ai chef!». Eu în mintea mea am crezut că e nebun, nu înțelegeam ce are. Mă uit la el și zic «Nea Vio…». «Niciun Nea Vio, dă-i drumul la vestiar!»”, și-a început povestea Robert Niță.

Robert Niță, după cearta cu Viorel Hizo: „Am zis că e groasă”

„Era spre final antrenamentul, mai erau 20 de minute și chiar mă antrenam. Am ieșit de pe teren înjurând, dar fără să mă audă. M-am dus în vestiar, am dat cu ușa aia de s-a clătinat clădirea. M-am dus, mi-am făcut duș, nici nu m-am mai dus la masă. M-am urcat în mașină și am plecat. Eram pe calea Griviței și mă sună.

«Băi, alo! Unde ai plecat?«. «Hai, Nea Vio, lasă-mă». «Hai înapoi!». «Nu mai vin bre, nu mi-ai zis să plec?». «Dacă nu vii în 20 de minute, să nu mai vii deloc». Am întors mașina pe linia de tramvai, mă gândeam că e groasă dacă mi-a zis să mă întor”, a mai spus fostul atacant de la Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.

Explicația lui Viorel Hizo: „Trebuie să fac scandal la echipă”

„M-am dus la masă direct, băieții erau acolo. Am intrat și le-am zis poftă bună, m-am așezat, am mâncat. M-a văzut la masă și mi-a zis să mă duc la el în cameră după ce mănânc. Urc la el în cameră, mă așez acolo pe un scaun și îmi zice «Ție nu îți e rușine?». Zic «Mie, de ce? Ce am făcut?». «Păi dai cu ușa așa, pleci».

«Ce să fac dacă m-ai dat afară din antrenament? Zi-mi dumneata, ce am făcut greșit?». «Păi nu trebuie să fac mă un scandal la echipă?». «Păi și cu mine? Pe mine m-ai găsit? Că știi că mai răspund și eu»”, a povestit Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță: „I-am zis să își ceară scuze că m-a dat afară”

„Zice «Păi trebuie să dau exemplu pe unul care a jucat etapa trecută și care a făcut-o bine. Că dacă mă iau de unul care nu a prins lotul, nu mă ajută cu nimic. Mâine fac ședința și iei și tu cuvântul să îți ceri scuze că mi-ai răspuns».

Și zic «De ce nu iei dumneata cuvântul și îți ceri scuze că m-ai dat afară din antrenament?». «Băi, hai ca să înțelegi. Întotdeauna când vă luați elan și când venim după un rezultat bun eu trebuie să inventez un conflict luni sau marți cel mai târziu. Spre joi, mai țip un pic așa ca să intrăm în cantonament și să vă țină până sâmbătă»”, a și-a încheiat Robert Niță povestea cu Viorel Hizo.

