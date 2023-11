Amintiri tari ale lui Robert Niță cu Boloni. „Nu mă așteptam să-mi facă un antrenor așa ceva”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a mărturisit că în tinerețe, când avea 23 de ani, l-a cunoscut pe Ladislau Boloni și a fost impresionat de modul în care selecționerul de atunci al României aborda orice problemă. A primit chiar și o șansă de a demonstra că merită să ajungă la echipa națională, într-o vreme când concurența era acerbă.

Amintiri tari ale lui Robert Niță cu Boloni în cantonamentu naționalei

”Referitor de mentalitate și ce-mi spui tu, mi-am adus aminte în timp ce vorbea domnul Boloni. De două ori am interacționat, Cred că într-o joi, că vineri am semnat cu Foresta Fălticeni, joi 3 august, 2000, dânsul era antrenor la echipa națională, am avut două antrenamente, s-a născut fata mea.

Mi-a zis domnul Pițurcă că pot să plec și să nu mai vin la antrenament, m-am dus la maternitate, am venit la al doilea antrenament, domnul Boloni a venit la antrenament cu noi. Am nimerit după ce am făcut încălzirea, domnul Boloni a venit la careu la noi, incredibil o calitate fotbalistică extraordinară. A făcut antrenamentul, a venit la mine zice Niță, vino puțin.

Eu aveam un duș la Steaua și nu marcasem niciun gol în prima divizie, și zice Niță vino puțin. Am zis e senzațional, dacă știe selecționerul cum mă cheamă. Zice, nu vrei să alergăm? Ritm de competiție avea, m-am ținut după dânsul, zice am auzit lucruri bune despre tine. Vezi că sunt rari jucătorii care nu ratează, tu ai calitatea asta să nu-ți bați joc de ea. Antrenorul echipei naționale, nu mă văzuse nicăieri. Tu dai goluri din toate pozițiile, trebuie să faci asta la seniori. Puțini jucători ar fi venit la antrenament, felicitări, să-ți trăiască copilul. Fata mea avea câteva ore de viață”, și-a adus aminte Niță.

Amintiri senzaționale ale lui Robert Niță cu Ladislau Boloni

Ulterior, Robert Niță a povestit cum a primit o bulină neagră în momentul în care a fost chemat la un trial de către Ladislau Boloni. Pentru că a vrut să braveze, Robert Niță a decis să meargă la trial cu mașina personală, însă s-a pierdut la Snagov și a întârziat. Avea să primească o lecție importantă de viață din partea selecționerului de atunci.

”Prin Snagov m-am rătăcit, nu era cu GPS de astea, am ajuns la cantonament după ce echipa mâncase. Era masa aproape strânsă. Nu mai mănânc, la ce cameră stă domnul Boloni, era la un birou acolo cu niște cărți. Zice ia loc te rog. Eu zic vreau să-mi cer scuze. El zice, dar ce s-a întâmplat? Păi am întârziat. A, ai întârziat? Nici nu știam. Cu cine stai în cameră? Cu Didi Prodan? Vezi să nu-l deranjezi și pe el că e probabil la odihnă. Intram în pământ de rușine. Și mi-a zis ceva.

Mă bucur mult că marchezi, ești jucător de bază, marchezi meci de meci, dar nu e suficient. Zic OK. Seriozitate, caracterul nu ți-l cunosc, e urât ce ai făcut, că ai întârziat. Seriozitate, respect față de colegi, antrenori. Aștept să văd reacția ta, dar nu ai o bilă neagră, un set de bile negre. Sper să mă facă să mă răzgândesc”, a povestit Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Deși nu a ajuns niciodată o legendă a echipei naționale, din aceste conversații și, recunoaște, că fiind tânăr avea probleme de mentalitate la fel ca orice alt fotbalist din țara noastră.

