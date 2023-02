Robert Niță spune povestea fabuloasă a celui mai mediatizat tricou din SuperLiga: „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!”. Video Exclusiv

Robert Niță, fostul jucător al Rapidului, a povestit în stil propriu, cu mult umor, cum a intrat definitiv în istoria fotbalului românesc în urmă cu mai bine de 20 de ani!

Robert Niță, savuros la FANATIK SUPERLIGA: „Frățioare, ești bun, dar nu te vede nimeni!”

Fostul atacant al Rapidului a dezvăluit care e povestea celebrului tricou cu mesajul „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni”: „Aveam un prieten mai apropiat pe vremea aia, care era microbist. Mircea Rednic era antrenor, în anul în care am luat campionatul cu Rapid. Răzvan Lucescu era președinte.

Și tot îmi spunea… El fiind la bază dinamovist, prietenul meu, cel care mi-a și făcut cadoul. Tot timpul mă suna după ce nu jucam și zicea: «Frățioare, ești bun, dar nu te vede nimeni! Nu te bagă mă, ăsta!»”, a povestit Robert Niță .

Suporterul îl tot tachina pe Robert Niță, iar acesta îi răspundea cu fiecare ocazie: „Când dădeam gol sau când câștigam nu-mi dădea nimic… Îi trimiteam eu mesaj: «Bă, răspunde la telefon!» Că simțeam nevoia să îi mai zic și eu câte ceva: «Răspunde, bă prietene la telefon!»”.

Același prieten este cel care i-a făcut cadou celebrul tricou: „La un moment dat, mi-a făcut cadou de ziua mea, tricoul cu «Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!». Pentru prima oară l-am purtat la un meci cu Brașovul”.

Robert Niță, ironizat din nou după un meci cu Dinamo: „Aveți grijă că o să vă stingă ăștia lumina!”

Robert Niță și-a adus aminte și de un alt episod amuzant: „Apoi, după meciul cu Paris Saint-Germain, jucam cu Dinamo și mi-a dat mesaj: «Aveți grijă că o să vă stingă ăștia lumina!». I-am bătut și i-am dat vreo 200 de mesaje: «Aprinde becul, uită-te-n sus…»”.

Revenind la povestea cu tricoul, Robert Niță a explicat că totul s-a întâmplat într-un moment special pentruMircea Rednic, antrenorul de atunci al Rapidului: „Ne-a bătut Brașovul în Giulești, chiar de ziua lui Mircea Rednic! Am fost rezervă. În prima repriză s-a accidentat Tibi Ghioane dacă nu mă înșel și m-a băgat Rednic. Eu aveam tricoul pe dedesubt, că pregăteam astea, nu eram chiar așa spontan.

Am luat tricoul ăla, că am zis: «Bă, trebuie să-i dedic asta!». Să dau gol și să îi fac o dedicație. Arcanu la FC Brașov în poartă, fostul meu coleg de Oțelul Galați, cu care executasem după antrenamente sute de penalty-uri. Eram prieteni”.

Atacantul a reușit să își facă simțită prezența în joc încă din primele minute după ce a fost introdus pe teren: „Am primit o pasă în diagonală, am făcut preluare pe la 35 de metri de poartă, unu contra unu cu Daniel Isăilă, când am ajuns la marginea careului de 16 metri l-am driblat. El doar a încercat să întindă piciorul și s-a oprit. Am simulat și m-am aruncat în careu: penalty!.

S-a dus mingea undeva la reclame, la poarta dinspre Teatrul Giulești. Nici n-am atins iarba! M-am ridicat din aer de pe burtă, m-am dus și am luat mingea. Rednic țipa de pe bancă: «Nu, nu! Nu tu!». «Du-te, bă, de-aici!» Țipau ăia… E normal, eu înțeleg acum, dar din dorința de a marca și a dovedi… Ăia îmi ziceau: «Bă, strigă Rednic de pe bancă!» «Lasă-l, bă, să strige!». Cred că ne conducea Brașovul cu 1-0”.

Robert Niță, față în față cu fostul său coechipier și prieten, portarul Arcanu: „Am văzut-o ca o poartă de hochei”

Robert Niță a riscat totul pentru a marca din penalty și s-a confruntat cu fostul său coechipier, care îl cunoaște atât de bine: „Am pus mingea pe punctul de la unsprezece metri, când am ridicat privirea în sus și l-am văzut pe Arcanu, care era undeva pe la 6 metri de poartă, pe linia careului și râdea: «Haha, te cunosc!! Știu unde dai!».

Emoțiile și tensiunea erau la cote uriașe: „Am văzut poarta din ce în ce mai mică, până când am văzut-o ca pe o poartă de hochei și ăla ditamai animalul… mare, solid…. »A, unde dai Niță acum!?».

Robert Niță nu voia în ruptul capului să renunțe să execute penalty-ul, deși nu a primit acceptul lui Mircea Rednic, iar colegii încercau să îl facă să renunțe: „Mai îmi zicea Iencsi.. La ședința tehnică, Rednic spunea: «Dacă avem penalty, ăștia trei bat, în funcție de cum vă simțiți și cine e în teren!». Eu nu eram acolo, fiind rezervă. Doar dacă îmi zicea să bat și eu în pauză să mă-ncălzesc.

Iencsi, pe la 16 metri în spatele meu: «Piticule, dai?! Lasă să dau eu!». «Du-te, bă, de-aicea! Lasă, bă că dau io!». «Țipă Mircea…». Când am ridicat ochii și l-am văzut pe-ăla, a fost prima oară când mi-am zis că trebuie să ascult decizia antrenorului”.

Robert Niță înscrie și îi răspunde acid lui Mircea Rednic: „Puțină liniște”

Robert Niță și-a schimbat tactica la punctul cu var: „Dar în același timp am și zis: «Bă, mă fac de… Doamne ferește!». Am fugit după minge acolo, am șutat la poartă. Singurul penalty pe care l-am bătut tare și am zis: «Bă, dau undeva! Dau tare într-un colț!».



Noroc că au schimbat ăștia gazonul între timp în Giulești, că am dat de petrol și am lovit și un miner în cască atunci când am dat! S-a dus mingea pe jos, că n-a avut de unde să ia înălțime, că jumate am dat în pământ. Arcanu s-a dus pe colțul respectiv, s-a dus mingea pe sub el și am dat gol”.

Atacantul s-a îndreptat direct către Mircea Rednic pentru a sărbători reușita: „Am făcut ca un arc de cerc spre banca de rezerve, am ridicat tricoul ăla frumos cu «Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!», și am făcut și semnul așa la bancă (n.r. a dus degetul la gură)! Puțină liniște… Faimosul mesaj care a rămas în istorie”.

Niță a donat acel tricou către club: „Tricoul este în muzeul Rapidului, l-am donat și cu gheata cu care am marcat golul de aur cu Dinamo în Supercupa României”.

Robert Niță nici nu a avut curaj să meargă la vestiar la pauză: „Bine că ai dat gol!”

Robert Niță nu a dat ochii cu Mircea Rednic la cabine: „Asta n-am povestit! Nici nu m-am dus la vestiar la pauză. I-am zis lui Marian Rada, că eu abia intrasem. A fluierat ăla pauza și i-am zis: «Nea Marine, eu rămân să mă mai încălzesc, că nu mă simt încălzit!». Mi-a zis Rada: «Bă, nu ești sănătos! Bine că ai dat gol!»”, a mai dezvăluit fostul atacant al Rapidului.

