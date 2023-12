Robert și Ionuț Negoiță au strâns primii bani muncind pe şantier: ”Vă arăt cum se tencuiește, cum se dă glet!”

Într-o discuție cu Horia Ivanovici, la o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, primarul sectorului 3 a dezvăluit că el și fratele său nu au fugit niciodată de munca de jos. Astfel, actualul primar, alături de fostul patron al lui Dinamo, au devenit experți în tencuit, tăiat lemne și nu au fugit nici măcar de munca de jos, cea de salahor.

Robert și Ionuț Negoiță au muncit pe șantier acum 30 de ani

”În afară de perioada anilor 90, o perioadă complicată. În anii 90 într-adevăr, aveam o dificultate, în România era rău, să fim onești. România e pe o direcție corectă, am făcut pași mari.

Astăzi, România lui 2023 are prea puțină legătură cu România anului 2000. Deci, România, apartenența la Uniunea Europeană și la NATO a făcut ca România să aibă un salt, eu sper că nu sunt lipsit de realist, dar știu de unde am plecat. În anii 90 am plecat să muncesc în afara țării, în România salariile erau la 200 de dolari”, a explicat primarul Negoiță.

Frații Negoiță au muncit pe diverse șantiere din Iugoslavia până în Franța, iar acum primarul se mândrește că nu a fugit niciodată de munca grea. ”Am muncit pe șantier și în Iugoslavia și în Franța. Am făcut orice, am cărat și la roabă, nu mi-e jenă. Aveam 19 ani când am plecat, fratele meu 17, Ionuț. Am tras la roabă, la lopată, am muncit din greu, vă arăt cum se tencuiește, cum se dă glet. Am muncit împreună din greu. Față de România era Dumnezeu. Salariile în Vest față de România era ori 7 în sus”, a completat primarul.

Robert Negoiță le-a dat părinților bani de mic

Politicianul și-a adus aminte cum a fost un copil model care și-a ajutat părinții cu bani încă de la 14 ani, atunci când adulții au avut probleme financiare. ”Nu am fugit niciodată de muncă, și în România fac cam de la 14 ani, eu dau bani părinților mei. Am muncit de la 12 ani, de la 14 ani nu că nu le mai ceream bani, eu le dădeam bani. Într-o seară eram la masă și era o discuție că au de rezolvat ceva, dar n-au bani.

Aveam în camera de musafiri, pe care o proiectaseră cu sobă, dar nu au apucat să facă sobă. Dar, coșul exista. Avea o ușiță de vizită pe unde o goleau, acolo am găsit, fiind curat, acolo îmi ascundeam eu banii. M-am dus, am scos un fișic de 10.000 de lei și i-am pus pe masă la 14 ani. Bani făcuți eu cu fratele meu.

Tatăl meu ne-a învățat să lucrăm cu drujba, mergeam cu Ionuț și tăiam lemne prin sat și prin satele vecine. Mergeam cu trenul că eram minor, mergeam prin sate. Era o veselie, făceam bani. Părinții ne-am încurajat. Nu era o surpriză, știau că avem bani. Îmi amintesc că cei mai mulți bani am făcut 900 de lei la tăiat cu drujba, eu cu Ionuț. Salariul de profesor era 1000-1200 de lei”, a concluzionat Robert Negoiță la FANATIK SUPERLIGA.

