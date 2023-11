Robert Stănici și-a aflat pedeapsa după mesajele rasiste la adresa lui Dawa: ”Voi face apel”

Agresorul a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit la acel moment că mesajele rasiste la adresa fundașului de la FCSB după meciul cu FC Hermannstadt nu îi aparțin și a susținut că de Facebook.

Ce pedeapsă a primit Robert Stănici după mesajele rasiste trimise lui Joyksim Dawa

La aproape două luni de la scandalul de rasism, Robert Stănici a fost pedepsit de Comisia de Disciplină a FRF. Jucătorul din Liga 3 a fost suspendat 6 meciuri pentru afirmațiile sale cu caracter rasist la adresa lui Joyksim Dawa.

”Admite sesizarea Secretarului General al FRF. În temeiul art. 52.1.a din RD al FRF, jucătorul Stănici Robert este sancționat cu măsura suspendării pentru 4 jocuri și penalitate sportivă de 4.000 lei.

În temeiul art. 54.1 din RD al FRF, jucătorul Stănici Robert este sancționat cu măsura suspendării pentru 6 (șase) jocuri și penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 45 din RD al FRF, jucătorul Stănici Robert va executa sancțiunea de 6 (șase) jocuri și penalitate sportivă de 15.000 lei”, se arată pe al FRF.

Stănici, fotbalist în Liga 3 la CSM Cetatea Turnu Măgurele, a negat vehement implicarea în acest caz și a anunțat că va face apel. ”Am dus dovezi la Comisia de Disciplină că acele mesaje nu au fost postate de mine. Nu mă așteptam la această decizie. Voi face apel”, a declarat jucătorul, pentru .

Dawa a luat atitudine după insultele primite

Fundașul Joyksim Dawa a greșit în a doua repriză a meciului pe care FCSB l-a încheiat la egalitate cu FC Hermannstadt, scor 2-2, și a fost eliminat după un fault în careu. După prestația de la Sibiu, fotbalistul a fost ținta mai multor mesaje rasiste.

Camerunezul a postat un mesaj pe Instagram prin care își anunță suporterii că nu trebuie atacat așa cum a fost atacat pentru gafă făcută, deși înțelege că fanii pot fi dezamăgiți de întâmplarea de la Sibiu.

”Greșelile fac parte din fotbal, dar nimeni nu poate veni să-mi jignească pielea (n.r. – culoarea pielii). Poți fi dezamăgit, dar te rog să mă respecți și să nu fii rasist. Apropo, banii pe care îi pierzi la pariuri nu sunt nici treaba mea și nici responsabilitatea mea. Sunt plătit să joc fotbal, nu să te fac pe tine mai bogat. Mulțumesc!”, a scris Dawa.

Familia Stănici, o familie de sportivi cu probleme cu legea

Tatăl lui Robert Stănici a fost jucător profesionist de hochei, având o carieră de 22 de ani, petrecută integral la Sportul Studențesc. În 2000, acesta a omorât un om, după o altercație, spune el, banală.

“Am fost la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Pentru fapta mea am plătit cu închisoarea, dar tot timpul voi avea în minte imaginea acelui om. Am făcut greşeala vieţii mele. Țin legătura cu familia persoanei respective.

Nu-mi voi ierta niciodată gestul necugetat de care am dat dovadă. Totul s-a petrecut la nervi. Credeţi-mă… mi-e greu să vorbesc despre acel incident…”, spunea acesta, în 2009. În 2004, acesta a fost grațiat de Ion Iliescu.

Fratele său, Andrei Stănici, a jucat Sportul Studențesc și Dinamo până în 2015, când a fost arestat și condamnat la patru ani de închisoare pentru viol, după ce, în 2013, acesta a fost implicat într-un scandal

Unchiul fraților Robert și Andrei Stanici este Constantin Stănici, cunoscut în București după ce a jucat la Sportul Studențesc între 1985 și 1996, fiind unul dintre cei mai importanți fotbaliști ce au jucat vreodată în Regie. 230 de partide și 34 de goluri a adunat acesta în prima ligă. A jucat și un meci în echipa națională a României. După 1996 a mai jucat la BVSC Budapesta, în Ungaria și la Minnesota Thunder, în SUA.