”Sunt țigan, bunicul este țigan! Cum să fiu rasist?” Declarații tari în ”scandalul Dawa”. Exclusiv

Fundașul de la FCSB a dezvăluit că primit mai multe mesaje rasiste după eliminarea din meciul FC Hermannstadt – FCSB 2-2, iar .

Cum se apără Stănici în ”scandalul Dawa”

Într-o intervenție la cea mai nouă ediție a , Robert Stănici a mărturisit că mesajele rasiste la adresa lui Joyksim Dawa nu îi aparțin și crede că i-a fost spart contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

„Sub nicio formă! Nu am postat nimic eu! Contul mi-a fost spart! Am cerut numărul lui Dawa pentru a îmi cere scuze! O fi fost o glumă proastă, nu îmi imaginez, dar nu știu cine a făcut asta.

Eu am meci la ora 17, vreau să mă concentrez pe meci, nu am prea am citit ce s-a scris în presă, nici nu vreau să citesc. Mi-am închis contul. Am văzut că sunt foarte multe injurii. Diseară după meci vreau să îmi deschid contul și să clarific.

ADVERTISEMENT

Nu există aşa ceva. Nici nu m-am uitat aseară la meci, am fost la masă cu băieţii. Apoi am mers la cazare. Altceva nu îmi explic. Dimineaţă m-am trezit cu o grămadă de mesaje, apeluri. M-a sunat şi mama şi tata”, a declarat Stănici.

Stănici îl apără pe Dawa după gafa cu Hermannstadt

”Habar n-am. De pagina mea de Facebook nu mă ocup eu. Am 22 de ani, lumea mă cunoaşte. Sunt bine crescut, sunt la master, la facultate, nu fac chestii de genul acesta. Tata m-a sunat direct. Şi-a dat seama că nu am scris eu aşa ceva. Mi s-au adresat şi mie o grămadă de injurii. O să clarific povestea asta. Nu există așa ceva. Sunt o persoană calmă.

ADVERTISEMENT

Niciodată n-am fost rasist. Eu sunt țigan, tatăl meu este țigan, bunicul meu este țigan… Doamne Ferește cum să fiu rasist. Sunt dovezi clare. Am stat toată seara cu prietenii mei. Nici nu m-am uitat la meci.

Eu nu sunt de culoare, dar sunt ţigan. Dawa este fundaş foarte bun, joacă la FCSB. Am avut şi eu meciuri proaste. Nu trebuie judecat după un meci”, a mai spus Robert Stănici la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA poate fi vizionată în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, LIVE, doar pe www.fanatik.ro. Emisiunea poate fi urmărită în premieră pe canalul de Youtube FANATIK și pe pagina de facebook Horia Ivanovici, ora 17:30, luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT