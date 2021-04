Roberto D’Aversa a explodat după un nou eșec al Parmei: „Nu are rost să păcălim lumea!”

Parma, cu Dennis Man și Valentin Mihăilă titulari, a pierdut încă un duel capital în lupta pentru evitarea retrogradării din Serie A, 3-4 cu Crotone, și antrenorul Roberto D’Aversa a izbucnit la final. Niciun jucător nu a scăpat de analiza furioasă a tehnicianului.

”Cruciații” s-au văzut conduși încă din minutul 14 și veștile proaste pentru parmegiani au continuat. Man s-a întins după un balon și a simțit dureri puternice în coapsă. Avea să fie înlocuit încă din minutul 20.

Parma a egalat la unu, dar până la pauză oaspeții aveau deja 3-1 pe tabela de marcaj. Trupa de pe Ennio Tardini a reacționat imediat după pauză și, în doar 5 minute, a restabilit egalitatea, ultimul gol fiind marcat de Mihăilă. La fel ca și în partida cu Cagliari, Parma a pierdut cu 3-4, iar rezultatul a declanșat furia antrenorului D’Aversa.

Roberto D’Aversa a explodat după înfrângerea Parmei cu Crotone: „Nu suntem suficient de buni pentru acest nivel”

Cu cinci meciuri rămase de disputat până la sfârșitul campionatului, Parma mai are șanse matematice să evite retrogradarea, însă analiza la cald a tehnicianului Roberto D’Aversa le dă fiori reci suporterilor și oficialilor clubului.

”Punctele contează mereu, pentru că nu suntem încă retrogradați matematic. Acest meci a arătat ceea ce eu am văzut de când m-am întors, adică faptul că reacționăm când luăm gol, însă apoi facem greșeli incredibile. Asta demonstrează că, atunci când faci acele erori, atât în atac, cât și în apărare, pierzi la nivel de Serie A.

Nu știu dacă ne lipsește încrederea. Am înscris trei goluri și totuși am primit patru. Am făcut prea multe greșeli și primim sistematic gol de fiecare dată după ce marcăm. Ne lipsește personalitatea, ne lipsește leadership-ul și nu suntem suficient de buni pentru acest nivel. Nu are rost să păcălim lumea”, a comentat D’Aversa, pentru Sky Sports.

Emoții pentru Dennis Man

Dennis Man și-a câștigat locul de titular în echipa ”cruciaților”, dar atacantul de 22 de ani s-a accidentat în cel mai puțin oportun moment. Echipa medicală nu a avut nevoie de prea mult timp ca să ceară schimbarea fotbalistului, în minutul 20 al întâlnirii cu Crotone.

Man a ieșit șchiopătând de pe teren și va fi supus unor investigații de specialitate, amănunțite, pentru a afla dacă își mai poate ajuta echipa în acest final de campionat.

Internaționalul român a intrat pe radarul unor echipe importante, pentru un posibil transfer în această vară. AC Milan, Fiorentina și Sevilla îl monitorizează intens pe Man. Însă, o eventuală accidentare gravă ar putea bloca transferul.

