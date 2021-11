Vrea să se lase de fotbal, deși mai are contract cu Dinamo până în 2025. „Nici Rednic nu l-a convins!” Exclusiv

Mijlocașul Roberto Ioan Diniță, 19 ani, fiul fostului atacant stelist Laurențiu Diniță, lipsește de două luni de zile de la programul dinamoviștilor, atât la prima echipă pregătită de Mircea Rednic, cât și la formația secundă a clubului din Ștefan cel Mare, antrenată de Sorin Colceag.

Roberto Diniţă vrea să se lase de fotbal, deși mai are contract cu Dinamo până în 2025!

Ultimul antrenament al lui Roberto Diniță la Dinamo a avut loc la mijlocul lunii septembrie, sub comanda italianului Dario Bonetti, în cantonamentul de la Săftica. Antrenorul Dario Bonetti a fost demis de președintele Iuliu Mureșan a doua zi după eșecul la scor cu FCSB, 0-6 pe Arena Națională.

Sorin Colceag a preluat interimatul primei echipei, iar de-atunci, din 15 septembrie, Roberto Diniță refuză să se mai prezinte la antrenamente. Ba mai mult, fotbalistul a fost chemat și de Mircea Rednic la ședințele de pregătire, însă nu a vrut să vină.

Laurenţiu Diniţă, tatăl fotbalistului: “Copilul să plece în altă parte, dacă nu se poate, o să se lase”

FANATIK a luat legătura cu tatăl fotbalistului, , dublu campion al României cu Steaua București. El a spus că fiul său nu mai vrea pur și simplu să meargă la Dinamo și speră ca în iarnă să se găsească o soluție prin care să devină liber de contract:

“Nu mai vrea să meargă la Dinamo. Nu ştiu ce legături are, dacă este vorba Sorin Colceag sau altcineva. Copilul nu vrea să mai meargă la Dinamo şi atâta tot. O să încercăm în iarnă dacă putem să luăm actele.

O să vedem dacă doreşte copilul să plece în altă parte, dacă nu se poate, o să se lase. Pentru mine, ca părinte, situaţia nu este bună. Am făcut sport de mic, am fost în fenomen. Dar ce să fac acum? Nu am ce să fac!



“Mircea Rednic l-a chemat la antrenament, dar copilul nu a vrut să se ducă”

Îmi doresc foarte mult să joace, dar dacă el mi-a spus că nu mai vrea la Dinamo, trebuie să găsim o soluţie să putem să mergem în altă parte. Mircea Rednic l-a chemat la antrenament, dar copilul nu a vrut să se ducă.

Aşteptăm iarna, ca să vedem dacă găsim înţelegere, să găsim o soluţie unde să se ducă. A fost junior, contractul lui este scadent în 2025. Dacă nu găsim înţelegere, nicio problemă. Se va lăsa de fotbal.

A făcut sacrificii, dar sunt mulţi jucători care au făcut sacrificii. Asta este situaţia”, a spus Laurenţiu Diniţă pentru FANATIK.

Roberto Diniţă cu salariul la zi! Contract de 1000 de lei pe lună

Din informaţiile FANATIK, chiar dacă Roberto Diniţă nu a mai fost de două luni la echipă, salariul său este plătit la zi de club. Mijlocaşul defensiv are însă un salariu infim: câştigă 1000 de lei pe lună (200 de euro).

Roberto Diniţă a debutat în acest sezon şi la echipa mare de la Dinamo. Mijlocaşul în vârstă de 19 ani a jucat 64 de minute în meciul cu din tur, pierdut de “câini” cu 0-1 pe “Ion Oblemenco”. El a mai fost pe bancă în alte trei etape din acest sezon.

Ce spune fotbalistul: “Au fost nişte neînţelegeri şi a fost decizia mea să nu mai vin. Nimic mai mult”

Contactat de FANATIK, Roberto Diniţă confirmă decizia de a nu mai veni la Dinamo, însă nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea subiectului, spunând că decizia îi aparţine în totalitate:

“Vă mulţumesc pentru interes, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Au fost nişte neînţelegeri şi a fost decizia mea să nu mai vin. Nimic mai mult”, a spus Roberto Diniţă pentru FANATIK.

Laurenţiu Diniţă, tatăl fotbalistului, a fost antrenorul echipei secunde de la Dinamo în stagiunea 2016-2017. El a mai activat în cadrul Academiei Dinamo la echipa de juniori U-19.