Roberto Țanu de la „Românii au talent” și-a investit toți banii ca să ajute necunoscuți: „Mă văd pe mine în ochii lor”

În anul 2018, Roberto Țanu uimea . A venit pe scenă cu un mesaj puternic, susținut chiar și de ținuta purtată. Un hanorac negru cu mesajul „Îmi vreau țara înapoi” ridica în picioare întreaga Românie. Deși a primit din partea juraților 4 de da, niciun „om mare” de TV nu l-a ajutat cu vreo cărămidă pentru a construi visul lui. Așa s-a văzut în neputință totală și, pentru a merge mai departe, a luptat cu toate forțele pe care le avea. Iar pe cele pe care nu le-a avut, cu siguranță le-a găsit pe drumul spre succes.

Roberto Țanu de la Românii au talent, poveste de viață impresionantă

Visul lui Roberto Țanu a fost întotdeauna cel de a face muzică. Pentru că nu a avut alături decât familia și nimeni altcineva nu i-a întins o mână de ajutor, a luat-o de la 0. Ca orice român care vrea să investească în propriul lui vis, a luat calea străinătății.

A avut, pe rând, tot felul de job-uri pentru a câștiga banii atât de necesari. Ulterior, a pus pe picioare propria casă de producție și nu e una oarecare. Roberto Țanu se ocupă îndeaproape de oamenii talentați, dar fără posibilități.

Pentru că știe cât de greu i-a fost lui să stea în echilibru, acum îi ajută pe alții. În exclusivitate pentru FANATIK, tânărul a vorbit atât despre , dar și despre afacerea lui și despre visul de a-i face cunoscuți pe cei cu voce și talent.

În primul rând, cine ești tu? Ce trebuie să știe oamenii despre tine?

– Eu sunt Roberto Țanu, am 27 de ani, născut și crescut în Slatina Jud. Olt până la vârstă de 18 ani unde ulterior am decis să îmi iau viața în piept și să merg în UK, pentru un trăi mai decent.

Oamenii trebuie să știe despre mine faptul că întotdeauna am fost un om ce a luptat pentru visul lui, nu s-a dat bătut și indiferent cât de greu mi-a fost am crezut în mine.

Roberto Țanu de la „Românii au talent: „A fost doar un moment, un val”

Cum a fost participarea la Românii au talent? Ai impresionat juriul, publicul și toată România cu versurile tale emoționante. Ai mai păstrat legătura cu cineva de la Pro TV? Te-a ajutat cineva cu ceva, ulterior?

– Participarea mea la Românii au Talent a fost o experiență destul de frumoasă, a fost într-adevăr un moment foarte emoționant pentru juriu și public. M-am bucurat tare mult să văd că sunt oameni care încă cred într-o schimbare în România. A fost un moment ce l-au simțit toți care sunt sau au fost plecați în afară departe de familiile lor, unde vă spun că am simțit pe pielea mea ce înseamnă să fii departe de casă.

Din păcate, nu am mai păstrat legătură cu nimeni de la Românii au Talent, îmi făcusem câteva prietenii ce ulterior nu s-au mai păstrat din cauza distanței și a rutinei zilnice în care suntem toți prinși. Am luat 4 de da, dar din păcate nu s-a televizat tot ce s-a spus despre mine si din cauza asta nu am avut așa mult hype pe social media. M-am ales cu câteva milioane de views pe Facebook și 300-400 de oameni ce s-au abonat la canalul meu de YouTube.

Cât despre ajutor, nu m-a ajutat nimeni cu nimic, probabil nu am fost persoana potrivită pentru ei și cu siguranță au văzut cu toții că nu pot face rating pe spatele meu. De obicei „rap-ul” cu mesaj e doar de moment și nu rezonează cu toată populația, având în vedere că majoritatea publicului nu empatizează foarte mult cu muzica underground, pe care eu o făceam în trecut. A fost un moment, doar un val, ce s-a dus în câteva săptămâni.

A luat totul de la zero, alături de soția lui

Cum ai avut puterea să începi de la 0 să faci muzică, iar mai apoi să ridici un studio cu propriile forțe? Cât de greu ți-a fost să lupți, astfel încât visul tău să se materializeze?

– A fost un drum foarte lung și greu și o decizie ce mă măcina de câțiva ani. Pe 31 iulie 2022 am avut nunta și după am hotărât, împreună cu soția mea, să rămânem acasă și să facem ceea ce ne place, muzică (pasiunea mea) și foto&video (pasiunea ei). Acestea două, împreună, se îmbină și se completează perfect.

Pot să spun că ea nu a fost 100% în treaba asta, din cauza că încă suntem la început și veniturile noastre nu sunt constante, dar, știm că după muncă va veni și răsplata.

Ne-a fost foarte greu să facem studio-urile, având în vedere costurile foarte mari, la care sincer nu ne așteptam. Pot spune că suntem norocoși deoarece, financiar, ne-a a ajutat și ne-a susținut foarte mult familia, care încă este în UK. Prețurile materialelor în România sunt exagerate și cred că am investit probabil de trei ori mai mult decât ne așteptam.

Roberto Țanu de la „Românii au talent: „Am lucrat ca spălător de vase”

Ce ai făcut înainte să te ocupi de acest domeniu?

– Am avut diverse job-uri pentru a-mi câ;tiga existența, dar în niciun domeniu nu mă simțeam bine. Am fost agent de vânzări în România după ce am terminat liceul. Din 2015 în Londra, am lucrat că spălător de vase primele luni, după am ajuns să fiu bucătar pentru o perioada bună de timp.

Ulterior, am fost și supervisor la un restaurant. Am lucrat inclusiv pe șantier, unde, deși e o muncă destul de grea, se câștigă foarte bine. Indiferent de job-ul pe care îl aveam, abia așteptam să îmi termin programul și să ajung acasă, să mai scriu câteva piese. Așteptam weekend-ul ca să fiu liber și să pot să mai scriu piese. Nu m-am oprit niciodată din a face muzică. Am studiat și am exersat flow-uri, linii și texte aproape zilnic din 2011 până în prezent.

E pe minus, însă tot vrea să ajute!

Cum a fost pentru tine această tranziție din UK, înapoi în România? Cât de greu te-ai readaptat?

– Această tranziție a fost cel mai greu moment de până acum din viața mea. Am făcut niște sacrificii, financiar vorbind, pe care nu mă așteptam că le voi face. M-am adaptat destul de greu, fiind obișnuit să lucrez zilnic la un job unde aveam un venit stabil. De când m-am întors acasă, am cheltuit și investit și în momentul de față, teoretic vorbind, sunt pe minus, pentru că încă nu am ajuns la un venit destul de mare din muzică. Dar, în orice domeniu, dacă nu investești, nu vei reuși niciodată!

De ce ai decis să ajuți oamenii talentați, dar fără posibilități materiale?

– Pentru mine a fost foarte greu în trecut. Nu îmi permiteam să merg la un studio să înregistrez o piesă din cauza costurilor mari și nimeni nu voia să mă ajute.

Peste tot unde încercam, eram refuzat de case de discuri și de alți artiști care erau mari.

Mă văd pe mine, cel din trecut, în ochii celor care nu au posibilitatea să meargă la un studio. Mi-aș fi dorit să fiu ajutat de cineva atunci când eram mai tânăr, dar din păcate, în mine nu am crezut decât eu, soția, familia și câțiva prieteni.

Roberto Țanu de la „Românii au talent: „E greu să te consacrezi și nimeni nu are rețeta”

Dacă stai să privești în industria noastră muzicală, ce voci apreciezi cel mai mult și de ce? Care sunt, pentru tine, cei mai compleți artiști de la noi?

– Industria muzicală din România e într-o creștere majoră în ultimii 3 ani. Muzica se consumă foarte repede în ziua de azi și publicul are de unde alege, e greu să te consacrezi și nu are nimeni rețeta. Chiar vorbeam cu câțiva artiști mari care au avut nume sonore în industrie și azi sunt frustrați că nu mai reușesc să prindă și să ajungă la un public larg. Pentru mulți e trist.

Îmi plac câțiva artiști cărora aș vrea să le fac câteva piese, cu unii dintre ei chiar am vorbit despre posibile colaborări. Din zona comercială, îmi plac foarte mult Andia și Theo Rose, consider că ambele sunt artiste complete. Din zona nouă de „trapanea/pop” îmi place Jador și povestea din spatele lui, îl apreciez și personal, nu doar profesional.

„Pot ajuta doar vocile care îmi plac cu adevărat”

La tine în studio poate veni oricine să-și înceapă cariera? Ești dispus să sprijini orice artist la început de drum, fie că are sau nu bani să înceapă să practice în domeniu?

– La mine în studio poate veni oricine își dorește să facă ceva și are, într-adevăr, un talent și ceva aparte. Din păcate, nu pot ajuta pe toată lumea, ci doar vocile care îmi plac cu adevărat. Nu este necesar doar să îți placă să cânți, trebuie să te și naști cu un talent. Talentul nu se dobândește, ci te naști cu el din punctul meu de vedere. Mi-aș dori să găsesc cât mai mulți tineri talentați care sunt neșlefuiți și pe care, după muncă, să reușesc să îi duc sus în topurile muzicale din România.

Cred că am primit mii de mesaje de la tineri care își doresc să facă ceva cu muzica, dar foarte puțini dintre ei mi-au plăcut și am decis să le întind o mâna de ajutor.

Eu înțeleg că ela modă să cânți în ziua de astăzi, dar totuși trebuie să apreciem talentele adevărate.

„Încă învăț legile din România”

Care a fost cel mai greu moment pentru tine, din cariera muzicală și din cea de antreprenor, ulterior.

– Cel mai greu moment pentru mine din cariera muzicală a fost prin perioada 2019-2021. Am fost la un pas să renunț, eram frustrat că nu făceam vizualizări. Doar investeam, fără să atrag atenția publicului.

Mai târziu, am reușit să învăț cum funcționează lucrurile pe social media, cu ce se mănâncă marketing-ul, SEO-ul pe YouTube și ce consumă publicul din România.

În septembrie 2021 am decis să deschid propriul label, TANU Music. Am realizat până în prezent ce nu reușisem pe plan personal ca artist în toată cariera mea de până atunci.

Au venit și numerele ulterior, după ce am învățat tehnici de promovare și marketing. Am reușit să atragem public și le mulțumim tuturor celor care ne susțin!

Cariera mea de antreprenor este la început, încă mai am multe de învățat. În prezent încă învăț legile dinRomânia și sistemul care este foarte diferit față de cel din UK.

Avem unele legi care sunt greu de descifrat în unele cazuri. Atunci când ai un SRL, dacă nu ai un contabil bun și nu faci un research mai extins, îți va fi foarte greu.

Roberto Țanu a ajuns chiar și în trending

Ce ai vrea să faci în continuare? Care este, de exemplu, mesajul tău pentru oamenii care nu cred în visul lor?

– În continuare trag zilnic, aproape 24/24. Scriu piese zilnic pentru artiștii pe care îi am și gândesc strategii de marketing și promovare pentru următoarele lansări. Îmi doresc ca anul acesta să fie anul nostru și să ajungem cât mai sus. Aștept să mai găsim câțiva artișți care să ne „spargă” și să facă parte din familia Tanu Music.

Am reușit să ajungem în trending cu două piese până acum. Una din ele s-a clasat chiar pe locul 9 și a rămas acolo 3 săptămâni. E un rezultat foarte bun pentru noi. Mesajul meu pentru oamenii care nu cred în visul lor, hmmm… Dacă nu crezi în visul tău, înseamnă că nu este un vis. Este doar o iluzie! Trage tare, muncește, pentru că nu o să te ajute nimeni să ți-l îndeplinești, dacă tu nu îți dorești 100%. Răspunsul la întrebările voastre, când aveți un vis este chiar în față voastră! Nu vă mai frustrați și nu va lăsați niciodată! Ne vedem acolo sus, Tanu Music Rupe Tot pe YouTube și pe TikTok, cum zic oamenii din comunitatea noastră.