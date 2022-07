Roger Federer, anunț trist în ziua în care a fost scos din clasamentul ATP: ”Nu cred că mai am nevoie de tenis!”

Roger Federer n-a mai apărut pe teren de la Wimbledon 2021, atunci când a prins sferturile de finală. S-a operat apoi la genunchiul drept și a intrat într-un lung proces de recuperare. Însă punctele obținute anul trecut l-au menținut în ierarhia ATP.

Până acum. Căci, în imposibilitate să ”le apere” la Wimbledon 2022, a fost șters din ierarhie. Și va trebui să beneficieze de wild card pentru a putea participa la turnee.

Federer, care va împlini 41 de ani pe 8 august, a apărut pentru prima oară în ierarhia mondială în septembrie 1997. Avea la acel moment numai 16 ani.

Acum, cartea sa de vizită, este, așa cum spuneam, lipsită de puncte. Însă nimeni nu-i va putea șterge performanțele de excepție realizate de-a lungul carierei.

La fel, respectul, cuvenit unui campion de talia sa. Dar nu numai. Pentru că cel care a fost numit FedEx este unul dintre cei mai eleganți jucători din circuitul mondial.

Like an amateur player, Roger Federer is officially UNRANKED today

😶

— We Are Tennis (@WeAreTennis)