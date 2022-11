Româncă, martoră la atentatul cu bombă din Istanbul: ”Și eu aş fi putut fi una dintre victime”

Narcisa Sonmez este originară din Constanța și locuiește de 20 de ani în Turcia. Femeia spune că doar o minune a făcut ca ea să nu se numere printre victime.

Româncă, martor la atentatul cu bombă din Istanbul: ”Și eu aș fi putut fi una dintre victime”

„S-a auzit o explozie foarte puternică, lumea a început să alerge, să fugă, s-au ascuns și, normal, am plecat spre casă cu mașina. Am plecat acasă, am ajuns acasă, am deschis televizorul şi am aflat, de fapt, adevărul de la televizor. Că a fost un atentat.

Am avut norocul că nu am găsit parcare în acel moment, deci în acele clipe… Dacă aș fi găsit loc de parcare, să parchez mașina, cu siguranță și eu aș fi putut fi una dintre victimele din atentatul de ieri.

A fost foarte rău, ceva de nedescris, nu am cuvinte, pur şi simplu”, a declarat Narcisa Sonmez pentru .

Băncile, îndepărtate de pe Istiklal după explozie

După , autoritățile au îndepărtat băncile atașate la ghivecele cu copaci deoarece bomba a fost plasată pe una dintre ele.

Oamenii au început să se întoarcă , lăsând garoafe în memoria victimelor, la o zi după ce artera aglomerată a fost izolată.

Bulevardul Istiklal era împânzit cu steaguri ale Turciei, până la 1.200, potrivit unor relatări citate de .

Strada avea o prezență polițienească intensă și nu era la fel de aglomerată ca de obicei, dar erau încă foarte mulți pietoni după ce accesul pe bulevard a fost permis din nou.

Municipalitatea districtului Beyoglu a amplasat pe perete un panou pe care scrie:

“La 13 noiembrie 2022, un atac perfid cu bombă a fost comis de teroriști. Dorim mila lui Dumnezeu pentru cetățenii noștri care și-au pierdut viața în explozie.

Condamnăm terorismul ca națiune care vizează unitatea și solidaritatea noastră”.