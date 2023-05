România „All Stars”, antrenată de Gică Hagi, a câștigat meciul caritabil de la „Gala Mihai Neșu”. Mesajul emoționant al „Regelui”

„Regele” a avut și un mesaj emoționant la finalul partidei, în care a vorbit despre puterea de care dă dovadă Mihai Neșu, spunând că va fi alături de el întotdeauna. Gică Hagi a fost impresionat și de fanii veniți la meci, printre aceștia fiind și mulți copii.

României „All Stars”, care a câștigat meciul caritabil contra echipei FIFPro, la „Gala Mihai Neșu”. La finalul partidei, „Regele” a vorbit despre eveniment, având un mesaj emoționant pentru Mihai Neșu:

„Tot ce aţi văzut a fost pentru Mihai, pentru că Mihai e un luptător, un băiat extraordinar, care face lucruri extraordinare. Are o putere incredibilă şi e un exemplu pentru noi toţi.

Suporterii au venit în tribună şi ne bucurăm că erau foarte mulţi copii care au venit să vadă, acesta este lucrul cel mai bun. Lupta care o are. Puterea lui de a lupta şi mai ales de a încerca…”.

„La cât a suferit şi la câte dureri a avut, are puterea să mai facă şi pentru ceilalţi. Bravo lui, toată stima mea. Totdeauna voi încerca să fiu lângă el.

Pires a spus că sunt cel mai mare? Unul dintre ei. Ce să însemne… stimă, respect, înseamnă că am lăsat ceva acolo unde am fost. Şi că am reprezentat România aşa cum trebuie”, a mai spus Gică Hagi, la finalul partidei.

Echipele de la „Gala Mihai Neșu”:

România All Stars Prima repriză : Cernea – Ogăraru, Goian, Lovin, Raț – S. Paraschiv, Ov. Petre, Cernat, Boștină – Dică, Dănciulescu. A doua repriză : Lobonț – Maftei, Ghionea, Cânu, P. Marin – B. Pătrașcu, Lovin, Cernat, Neaga – D. Niculae, Dică. Antrenor : Gică Hagi

FIFPro Europe Prima repriză : Mucha – Hulubei, Hanstveit, Urbano, Rada – Klimavicius, Marios – Smolarek, Paiva, Pires – Aganzo. A doua repriză : Blazic – Didic, Kumbeu, Poedica – Stassin, Marios – Mamo, Autio, Charalambous – G. Bucur, Maris. Antrenor : Spiros Neofytides

partida amicală, revenind pe teren de la infarctul suferit în sezonul trecut. Arbitrul a fost pus în camera VAR pentru meciurile din SuperLiga 1, iar acum a vorbit despre o revenire pe teren în meciurile oficiale.

„Vreau să iau pas cu pas, nu vreau să mă grăbesc. Împreună cu medicii și cu toate persoanele din Comisie, Kyros și toți cei implicați, vreau să o luăm încet, nu vreau să grăbesc nimic.

Mă simt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mă bucur că sunt sănătos, că am putut să revin după atât de mult timp pe teren, împreună cu oameni alături de care am arbitrat și acum 10 ani, cu această brigadă am avut ultimul meci împreună acum 10 ani. E un moment extrem de plăcut”, a mai spus Ovidiu Hațegan.