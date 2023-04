Gică Hagi s-a răstit la jurnalişti după remiza cu Sepsi: “Există o întrebare bună despre Farul? Intră pe teren şi joacă, să vezi cum e”

Farul Constanţa a remizat, , pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe. Trupa lui Gică Hagi este fără victorie în deplasare în play-off şi resimte presiunea celor de la , care se pot apropia.

Gică Hagi s-a răstit la jurnalişti după remiza cu Sepsi: “Doar să băgăm întrebări de pe stradă, mai bine nu”

Gheorghe Hagi s-a răstit la jurnalişti la finalul meciului de la Sfântu Gheorghe, fiind nemulţumit de faptul că reporterii au considerat echipa sa “favorită” în meciul cu Sepsi:

“Am pierdut două puncte, am făcut un meci defensiv destul de mult, ofensiv mai puţin bun. Am avut ocazii să facem 2-0. Şi ei au avut ocazii. Ştiam că dacă le dăm mingea, o să creeze probleme.

Când am scăzut presiunea, au venit şi problemele defensive. Nu am putut să gestionăm finalul. Dar, de asta este frumos fotbalul. Când primeşti gol în ultimele minute, toţi suntem supăraţi. Dar trebuie să mergem înainte.

Dacă făceam 2-0, se termina meciul. Doar să băgăm întrebări de pe stradă, mai bine nu. Anumite lucruri nu s-au făcut bine. O dată iese, o dată nu. Nu o să dau detalii de faza ofensivă şi defensivă.

“Voi vedeţi fotbalul cel mai uşor de la televizor. Intră pe teren şi joacă, să vezi cum e”

Sepsi nu a făcut două pase timp de 60-70 de minute. Toate meciurile din play-off sunt foarte grele. Suntem pe primul loc, suntem cei mai buni. Nu avem nici bugetul, nici acest obiectiv nu îl aveam.

Este o deplasare foarte grea şi mulţi au pierdut aici. Nu suntem favoriţi, suntem cei mai buni. Voi nu ne ascultaţi pe noi. Ne spuneţi că suntem favoriţi la bugetul pe care îl avem?

Voi vedeţi fotbalul cel mai uşor de la televizor. Intră pe teren şi joacă, să vezi cum e. Avem cele mai multe puncte. În turul din play-off, suntem cei mai buni. Există o întrebare bună despre Farul? Cine a dat gol? Cine a dat bară?

“Ar fi culmea să vă dau explicaţii despre schimbări”

Eu vă spun una şi voi îmi spuneţi alta. Sepsi a bătut CFR Cluj cu 3-0. Crezi că e uşor? Le luaţi cum vă convine vouă. Noi am dictat ritmul jocului. Ce e aşa greu de înţeles? Nu am avut inspiraţie. Munteanu a avut o reacţie rarisimă.

Ar fi culmea să ne spuneţi că avem mentalitate şi o experienţă mare. Ar fi culmea să vă dau explicaţii despre schimbări. Nu o să o fac niciodată. Mazilu are calitate, dar trebuia să facă mai mult azi şi să fie jucat mai mult.

Mă bucur că juniorii fac faţă în play-off. Hagi nu îi bagă la juniori, în meciuri neimportante. Sunt convins de ceea ce fac şi am curaj. De asta am ajuns unde am ajuns”, a spus Gică Hagi.

Louis Munteanu: “Poate trebuia să dau pasă la faza respectivă, dar asta este”

Louis Munteanu şi Andrei Borza au recunoscut că echipa lor nu a făcut un meci grozav şi au repetat de câteva ori că totul va reveni la normal etapa viitoare când Farul va întâlni Rapid pe teren propriu:

“Trebuie să mergem acasă şi să luăm cele trei puncte din meciul viitor. Poate trebuia să dau pasă la faza respectivă, dar asta este. Trebuie să mergem şi să câştigăm următoarea partidă, care este cea mai importantă.

Nu am fost noi, nu am avut posesia, aşa cum ne-am obişnuit. Cei de la Sepsi au făcut un meci foarte bun. Asta este. Mergem înainte. Trebuie să câştigăm acasă. Este bine deocamdată”, a spus Munteanu.

Andrei Borza: “A fost o ceartă. Trec peste şi cam atât”

“Noi vrem să câştigăm meci de meci şi în această seară a fost o decizie mai proastă în apărare. Asta a fost. La gol am urmărit mingea. Aşa fac mereu, vreau să ajut în atac. Am început prost, dar la ultima fază s-a întâmplat.

Nu spun că avem o problemă. Meci de meci vrem să câştigăm. Nu cred că avem o problemă în deplasare, chiar dacă nu am câştigat până acum. Muncesc zi de zi la Farul, vreau să îmi câştig postul de titular mereu.

Noi în vestiar avem o mentalitate de învingător şi vrem să câştigăm fiecare meci. Nu este nicio presiune. Suntem învăţaţi să câştigăm. A fost o ceartă. Trec peste şi cam atât”, este reacţia lui Borza.