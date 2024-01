România are printre cele mai bune bucătării din lume. Ce fel de mâncare tradițională se situează în top. Experții au dat verdictul

Se știe că bucătăria românească este foarte apreciată de către turiștii străini care ne vizitează țara an de an. Fiecare zonă a țării are specificul ei tradițional atunci când vorbim de bucatele delicioase. Așadar, publicația TasteAtlas a întocmit topul celor mai populare mâncăruri românești. În plus, România s-a clasat în prima treime a clasamentului celor mai bune bucătării din lume!

România are printre cele mai bune bucătării din lume

Nimic nu poate concura cu mâncarea tradițională românească! O spun chiar turiștii străini care i-au adus României un loc de cinste în topul gastronomiei mondiale întocmit de TasteAtlas. Mai exact, România ocupă un onorabil loc în clasamentul țărilor cu cea mai bună mâncare de pe glob.

Ciorba rădăuțeană, pe primul loc

An de an, 50.000 de experți în alimentație lucrează la realizarea acestui atlas culinar, votând în funcție de arome, preparate tradiționale, ingrediente locale și autenticitatea restaurantelor. Drept urmare, România a ocupat locul 29 în clasamentul celor mai bune bucătării din lume. Pe primele 3 locuri în clasamentul internațional s-au clasat Italia, Japonia și Grecia.

, urmată de sarmale, bulz, salam de Sibiu, babic, cașcaval afumat, fasole bătută, papanași, ciorbă de fasole cu afumătură și telemea de Ibănești. Aceste preparate delicioase reprezintă o combinație ideală de ingrediente locale de calitate.

Top 10 mâncăruri românești votate de străini:

1. Ciorbă rădăuțeană

2. Sarmale

3. Bulz

4. Salam de Sibiu

5. Babic

6. Cașcaval afumat

7. Fasole bătută

8. Papanași

9. Ciorbă de fasole cu afumătură

10. Telemea de Ibănești.

Ingredientul secret pentru ciorba rădăuțeană

Ciorba rădăuţeană este unul dintre cele mai apreciate preparate românești. Această mâncare tradițională din Bucovina se prepară la fel de repede ca ciorba de pui, dar anumite ingrediente fac diferența. Mai jos vă prezentăm rețeta completă de ciorbă rădăuțeană, pe care este musai să o încercați:

Ingrediente:

un piept de pui;

2 gălbenușuri;

200 ml smântână;

2 morcovi;

1/2 țelină;

un ardei capia;

o ceapă;

4 căței usturoi;

2-3 linguri oțet;

o legatură de pătrunjel;

sare și piper.

Mod de preparare:

Se curăță legumele și se taie în bucăți mai mari. Se pun doi litri de apă într-o cratiță și se adaugă puțină sare. Se pune apa la foc și se adaugă bucățile de legume și pieptul de pui. Pentru o ciorbă rădăuțeană ca la carte nu prea este recomandat pieptul de pui dezosat.

Pentru a da mai multă savoare ciorbei rădăuțene, indicat ar fi ca pieptul de pui să fie cu piele cu tot. Legumele se lasă la fiert și pieptul de pui pentru aproximativ 40-50 minute (până în momentul în care începe să se desprindă carnea de pe os). După acest timp, oprim focul, scoatem legumele și pieptul de pui din cratiță, apoi le lăsăm să se răcească. Se pasează țelina, ceapa și unul dintre cei doi morcovi. Pentru ca ciorba rădăuțeană să capete un aspect plăcut, se toacă celalalt morcov și ardeiul.

După ce s-a răcit, se înlătură pielea pieptului de pui și se rupe fâșii cu mâna sau se taie bucățele. Se adaugă apoi în ciorba rădăuțeana legumele pasate, cele tocate si pieptul de pui măruntit. Se pune din nou cratița cu ciorba la fiert și se lasă circa 10-15 minute.

Se sparg două ouă, se pun gălbenușurile într-un bol și se adaugă 200 ml smântână (cel mai bine este să folosim o smântână cu un conținut ridicat de grasime pentru reteta de ciorba rădăuțeană – iar pentru a nu se brânzi, se folosește smântână specială pentru gătit). Se amestecă gălbenușurile cu smântână și adăugam patru căței de usturoi dați pe răzătoare.

Pentru a nu se coagula gălbenușurile, se toarnă treptat în compoziție o parte din supa fierbinte (câteva polonice), până ce aceasta ajunge la o temperatură apropiată de cea a supei din cratiță. După ce au trecut cele 10-15 minute, se oprește focul și se pune în ciorba rădăuțeană compoziția de ouă, smântână și usturoi. Se amestecă bine, după care se adaugă 2-3 linguri de oțet și pătrunjelul tocat mărunt. Poftă bună!