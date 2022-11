România atacă Euro 2024 în „haine” noi. Imagini cu echipamentele „tricolorilor” pentru campania de anul viitor. Foto

România va debuta în luna martie a anului viitor în grupele preliminare ale Campionatului European din 2024. „Tricolorii” atacă prima calificare la un turneul final după o pauză de 8 ani, iar primul pas este confecționarea noului echipament.

România caută calificarea la Euro 2024 în echipamente noi

România va juca primul meci în campania de . Tot în Andorra, „tricolorii” își vor etala noile echipamente care sunt în proces de confecționare într-o fabrică din Toledo, Spania.

Federația Româna de Fotbal și Joma, sponsorul tehnic al naționalei, și-au prelungit contractul care va fi valabil până în 2026.

Până la meciul oficial cu Andorra, pentru formația pregătită de , pe 20 noiembrie.

România caută prima calificare la Euro după o pauză de 8 ani

Ultima oară când România se afla la turneul final se întâmpla în 2016. Atunci la cârmele naționalei se afla Anghel Iordănescu, tatăl actualului antrenor al României, Edi Iordănescu.

România obținea un singur punct în grupa A din care mai făceau parte echipa gazdă Franța, viitoarea adversară din preliminariile Euro 2024, Elveția și Albania.

„Tricolorii” pierdeau primul meci împotriva Franței, scor 1-2 și remizau scor, 1-1 cu Elveția. În ultima partidă, Albania se impunea la limită, scor 1-0 în fața României.

Edi Iordănescu, bonus dacă o duce pe România la Euro 2024

, deși nu a reușit să evite retrogradarea în Divizia C din Liga Națiunilor. Invitat la prima ediție a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Edi Iordănescu a dezvăluit ce bonus are asigurat dacă va accede la Euro 2024.

„Cât câștig nu pot să spun că e confidențial și mă trezesc cu o amendă mâine. Salariul este la nivel cu ce au avut predecesorii mei. Este semnificativ mai mic decât tot ce însemna ultimele 4-5-6-7 oferte sau discuții pe care le-am avut. Este o clauză care mă obligă să nu dezvălui salariul.

Singurul bonus pe care îl am este pentru calificarea la European. Niciun euro suplimentar. Garantez că nu e cu nimic mare decât aveam la CFR pentru accederea într-o grupă europeană.

Sub nicio formă nu am un milion de euro bonus. Nu se pune problema de așa ceva. E de 5-6 ori mai puțin decât atât. Nu mai am niciun câștig financiar în afară de salariul care este lunar și acest bonus care este condiționat de calificare”, a declarat Edi Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.