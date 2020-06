România, pe lista neagră a SUA privind traficul de persoane. Zuckerman: ”Este momentul ca Parlamentul să ia atitudine”

România se află pe lista țărilor cu nivelul 2 de supraveghere în ce privește traficul de persoane, listă elaborată de către Departamentul de Stat al SUA. Ambasadorul american, Adrian Zuckerman, a cerut Parlamentului să colaboreze cu Guvernul pentru o combatere eficientă a acestui tip de infracțiuni, informează Digi24.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat că evaluarea Departamentului de Stat vine după alți doi ani de evaluări negative ale combaterii traficului de persoane în România, dar eforturile s-au intensificat în comparație cu anii precedenți.

”În acest an, autoritățile au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane și acest lucru se vede în rezultatele obținute (…) MAI a acţionat în mod constant astfel încât în acest an să avem o evaluare pozitivă şi să putem evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv. Nici 2018, nici 2019 nu au o evaluare tocmai bună”, a declarat Marcel Vela.

Adrian Zuckerman critică fosta guvernare

Prezent la conferința de la Ministerul de Interne, ambasadorul american Adrian Zuckerman a criticat dur prestația fostului guvern în ce privește combaterea traficului de persoane.

”Anul trecut, sub fostul guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane au fost diminuate. Bandele au traficat cu nerușinare oameni, știind că probabil vor scăpa nepedepsiți, așa cum s-a întâmplat în trecut”, a declarat ambasadorul SUA.

El a cerut Parlamentului să adopte legislația necesară pentru ca Guvernul să dispună de instrumente eficiente prin care să-i prindă pe cei capii rețelelor de traficanți.

”Fac apel la conducerea Parlamentului. Începeți să lucrați imediat cu Guvernul pentru a adopta legislația necesară pentru a prinde infractorii și pentru a recupera prejudiciile cauzate de fostul guvern și care i-au ajutat pe infractori. Acum este momentul ca Parlamentul să ia atitudine”, a spus Adrian Zuckerman.

Potrivit raportului dat publicității de către Departamentul de Stat al SUA, România este una dintre principalele țări de proveniență ale victimelor rețelelor de traficanți din Europa. Acestea fie sunt exploatate sexual, fie duse ilegal la munccă sau puse să cerșească sau să fure în alte țări europene.

Autoritățile americane au constatat că numărul traficanților anchetați și condamnați este în scădere, iar oficialii complici cu traficanții rămân în continuare nepedepsiți.

România este în aceeași clasă de state cu probleme în acest domeniu precum Bosnia-Herțegovina, Congo, Pakistan și Vietnam.