România, pe primul loc la Euro? „Avem o grupă accesibilă”

România va juca la turneul final din Germania . Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, crede cu tărie că „tricolorii” pot încheia grupa pe primul loc.

România, parcurs fabulos la Campionatul European? „Pot face o figură frumoasă”

, și-a anunțat deja prezența la turneul final din Germania: „Cred că merg la Euro. 100% pot face o figură frumoasă și mă bucur extrem, extrem de mult pentru Edi Iordănescu.

Dacă ne aducem aminte la începutul acestei campanii nimeni nu îi dădea nicio șansă. Mai mult decât atât, era contestat, denigrat și nu se face așa ceva”, .

Nicolae Cristescu are mare încredere în selecționerul României: „Eu am avut 100% încredere pentru că îl știu, l-am cunoscut, plus că îl cunosc pe tatăl lui, pe domnul Iordănescu, care e o valoare ca antrenor și om, un caracter deosebit”.

Îl felicită pentru conduita sa ireproșabilă, deși a fost atacat din toate părțile: „O educație deosebită, pe care o are și Edi. Vedeți cât de frumos vorbește și nu e atacat pe nimeni, n-a scos cuvinte în urâte, chiar în condițiile în care el era atacat”.

Nicolae Cristescu șochează: „Cred cu tărie că putem termina pe primul loc”

Nicola Cristescu e convins că „tricolorii” pot termina grupa la Euro înaintea Belgiei: „Mă bucur enorm de mult că a reușit această campanie, în primul rând pentru România. S-a câștigat o campanie fără să pierdem niciun meci. Dumnezeu a fost alături de noi la tragerea la sorți.

Avem o grupă foarte accesibilă și cred cu tărie că putem termina pe primul loc. Belgia nu mai reprezintă valoarea și forța pe care au avut-o la început. Gândește-te că nu mai sunt echipe mici în fotbal. Câte surprize nu s-au întâmplat. Și atunci să le aibă ei, nu noi”.

Nicolae Cristescu a transmis și un mesaj motivațional pentru jucătorii lui Edi Iordănescu: „Cred nu numai în calificare, ci în câștigarea grupei. Îi doresc mult succes din tot sufletul lui Edi. Chiar merită. Avem jucători buni, de perspectivă. În afară de faptul că trebuie să fie mândri că reprezintă culorile patriei și țara care i-a crescut, i-a educat și i-a format, au obligația asta să reprezinte cu succes România.

Și în afară de asta, ei trebuie să fie conștienți că dacă vor avea o prestație bună la Europene sunt șanse mari de tot să meargă la cele mai titrate echipe din Europa. Deci este și un interes din partea lor, nu numai obligație pentru ce a făcut România pentru ei și i-a dus la nivelul. Cred și sper că vom face o figură frumoasă”.

Nicolae Cristescu e de părere că România va câștiga grupa de la Campionatul European