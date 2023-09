România simulează un accident nuclear la Cernavodă. Conferință NATO la București pe tema siguranței nucleare

La începutul lunii octombrie, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) va simula un scenariu de accident nuclear la CNE Cernavodă. Înaintea desfășurării acestui exercițiu, Spitalul Universitar de Urgență București va organiza o conferință, în cadrul unui proiect NATO, privind securitatea nucleară la care vor participa medici și specialiști în securitate. Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, va avea și el o intervenție.

Simularea unui accident nuclear la Cernavodă

Exercițiul Valahia 2023, așa cum se numește exercițiul de simulare a unui accident nuclear la CNE Cernavodă, va avea loc în perioada 3 – 5 octombrie. CNCAN susține că acest gen de exerciții sunt o procedură standard în industrie, și a precizat că rolul acestui exercițiu este de a testa și evalua eficacitatea planurilor de intervenție, dar și identificarea celor mai bune practici, a lacunelor și a domeniilor de îmbunătățire.

ADVERTISEMENT

„Scopul principal al acestui exerciţiu este de a verifica şi confirma integrarea planurilor şi procedurilor de răspuns la urgenţe nucleare în cadrul sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă în conformitate cu Planul Naţional de Răspuns la Situaţii de Urgenţă Nucleară sau Radiologică.

Prin simularea unei urgenţe nucleare la CNE Cernavodă vor fi testate capacităţile de intervenţie în situaţii de urgenţă ale tuturor actorilor implicaţi, titular de autorizaţie, autorităţi publice locale şi naţionale, precum şi asistenţa internaţională primită din partea unor parteneri din Norvegia, SUA, Franţa, Israel, Lituania, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova şi a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică”, se arată într-un comunicat de presă al CNCAN.

ADVERTISEMENT

Acest exercițiu vine în contextul în care războiul declanșat de Rusia în Ucraina a adus în discuție pericolul unui accident nuclear din cauza situației create la centrala nucleară de la Zaporojie. La începutul lunii iunie, atunci când Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc că pun la cale un atac asupra acestei centrale nucleare, șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că autoritățile române urmăresc constant situația și unui accident.

„Distanța care este de câteva sute de kilometri față de România ne pune în situația în care să nu avem un impact serios asupra României și să fim, la acest moment, feriți de un impact care să necesite să luăm anumite măsuri.

ADVERTISEMENT

Simulările care se fac zilnic, direcția vântului, viteza vântului, toate aceste aspecte trebuie luate în considerare dacă se întâmplă ceva, la momentul respectiv și dacă este vreo problemă, atunci măsurile care se iau sunt simple: prevenirea expunerii, care se face prin rămânere la domiciliu pentru un număr de ore sau o perioadă care va fi relativ scurtă având în vedere distanța mare”, a spus Raed Arafat.

Conferință la București în cadrul unui program NATO

În contextul riscului unui incident la centrala din Zaporojie, Spitalul Universitar de Urgență București și Universitatea de Stat din Moldova organizează în perioada 19-21 septembrie la București o conferință la care participă mai mulți experți internaționali dar și din țara noastră. Workshopul este organizat în cadrul unui program NATO, Science for Peace and Security.

Tema conferinței este „Regional strategy for medical response as part of the disaster management in case of radiation emergency caused by the war in Ukraine”, fiind programată și o intervenție video a .

ADVERTISEMENT

„Fiecare dintre reactoarele nucleare în funcțiune ale Ucrainei și depozitele de deșeuri radioactive stocate în apropierea acestora conțin material radioactiv periculos. Atacul direct asupra funcționării acestora, inclusiv întreruperea energiei electrice și a apei necesare pentru răcirea constantă atât a reactoarelor, cât și a iazurilor cu combustibil uzat, ar risca incendii și explozii care ar putea provoca scurgeri masive și necontrolate de radiații.

Mai mult, o serie de instituții civile precum spitale, institute de cercetare sau fabrici, care folosesc surse radioactive, au fost bombardate de armata rusă, stârnind îngrijorări cu privire la contaminarea mediului, furtul sau manipularea greșită a surselor radioactive”, spun organizatorii, care precizează că, în condițiile în care, în urma unei scurgeri de radiații, oamenii sunt expuși la contaminare cu materiale radioactive, asistența medicală la timp și eficientă reprezintă o componentă importantă a managementului unui astfel de incident.

Scopul principal al acestei conferințe este crearea unei rețele de experți în plan regional, dar cu experiență internațională, care să contribuie cu soluții la un potențial incident nuclear sau radioactiv cauzat de războiul din Ucraina.

Organizatorii conferinței își propun ca abordarea să fie una interdisciplinară, înglobând contribuții științifice din domeniile securitate și apărare, geostrategie și reziliență societală, științe medicale și cercetare atomo-nucleară, cu accent pe rolul-cheie jucat de NATO în identificarea de soluții pentru stabilizarea regiunii și pregătirea pentru situații de urgență nucleară/radioactivă.

by on Scribd