România, țara cu sute de teste de virginitate la cerere efectuate anual. CNCD sancționează ministerele Sănătății și Justiției. „E o intervenție degradantă”

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) consideră că testele de virginitate la cerere reprezintă o procedură degradantă pentru demnitatea umană și a acordat ministerelor Sănătății și Justiției șase luni, termen pentru eliminarea prevederilor legale ce fac posibile aceste intervenții.

„Afectează grav demnitatea persoanelor”

În urma unei sesizări venite de la mai multe organizații non-guvernamentale, CNCD a decis că testele de virginitate la cererea unor persoane fizice, p , produc efecte discriminatorii ce afectează demnitatea persoanelor supuse unor astfel de intervenții. Mai mult, aceste intervenții sunt interzise și de către Curtea European a Drepturilor Omului, a cărei jurisprudență le consideră un tratament degradant.

Cristian Jura, secretar de stat, membru în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a declarat pentru FANATIK că ministerele Sănătății și Justiției sunt obligate să elimine normele ce permit ca o astfel de procedură.

„Din păcate, constatam că în România anului 2022, avem un cadru juridic ce permite testarea virginității la cerere, la solicitarea persoanelor fizice. Nu discutam despre solicitarea organelor judiciare care, într-o cauză de natură penală, pot cere un astfel de certificat! Am analizat strict situațiile în care femeile sau fetele sunt supuse testelor de virginitate la presiunea părinților sau a potențialilor soți pentru a le stabili virtutea, onoarea sau valoarea socială în vederea căsătoriei. În România, sunt testate și se eliberează certificate de virginitate pentru 440 – 450 de persoane anual! Practica constatării virginității nu are niciun suport științific”, a precizat acesta pentru FANATIK.

Acesta a subliniat că există deja o hotărâre a Consiliului Superior de Medicina Legală, emisă în acest an, și o decizie a INML prin care se elimină efectuarea la camera de gardă a constatării stării de virginitate, examinarea integrității himenului și emiterea certificatului Medico-legal asupra stării de virginitate a unei femei, este necesar un cadru legal prin care această procedură să fie interzisă la nivel național.

„Acum, în România, este posibilă efectuarea de teste de virginitate! Am constatat că aceste ordine produc efecte discriminatorii care afectează grav demnitatea persoanelor supuse unui examinări pentru emiterea unui test de virginitate și am sancționat Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății cu avertisment, de asemenea am acordat un termen de 6 luni de monitorizare pentru a modifica ordinele respective și a le armoniza cu alte norme naționale și internaționale din domeniu. De menționat și faptul ca jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a arătat ca testarea virginității poate echivala cu un tratament degradant, interzis de art. 3 din Convenție referitor la viața privată și art. 8 cu privire la dreptul la respectarea vieții private și de familie”, a mai precizat, pentru FANATIK, Cristian Jura.

Campanie împotriva testelor de virginitate

De altfel, la începutul acestei veri, Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor (VIF) a lansat o campanie pentru eliminarea din legislație a posibilității efectuării acestor proceduri. , care a precizat că nu va mai efectua aceste teste la cererea persoanelor fizice, însă aceste proceduri au rămas posibile la cabinetele de medicină legală din țară.

Andrada Cilibiu, activistă la Centrul FILIA, susține că soluția pentru stoparea acestor proceduri ține doar de voința autorităților. „Soluția e la Ministerul Sănătății, care trebuie să înceapă acest proces. S-a făcut și un grup de lucru, în urmă cu câteva luni, cu reprezentanți de la Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției. Din păcate s-a vorbit încă de la început despre soluții, dar nu s-a întâmplat nimic. Ministerul trebuie să scoată din lista de servicii oferite de INML și cabinete de medicină legală testele de virginitate la cerere.

Soluția e simplă, e nevoie de voință politică și de interes din partea autorităților. În continuare în România se fac câteva sute de teste în fiecare an. OMS spune că este o formă de violență obstetrică, pe care practic statul o permite prin indiferența față de acest subiect”, a declarat aceasta, pentru FANATIK.

Potrivit publicației , care citează datele Consiliului Superior de Medicină Legală, certificatele de virginitate la cerere reprezintă 2,3% din totalul certificatelor eliberate anual, ceea ce înseamnă între 400 – 460 de certificate de virginitate, 70% dintre acestea fiind emise de către institutele de medicină legală, iar restul de către serviciile județene de medicină legală.

Într-un interviu pentru , Renate Weber a catalogat aceste proceduri drept „odioase”, susținând că reprezintă „o încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților, a acelei adolescente, a acelui copil”. Aceasta a precizat că instituția Avocatului Poporului s-a autosesizat pe această temă pentru a vedea dacă cadrul legal nu este unul mult prea vag, și să permită astfel altor medici, nu doar institutelor de medicină legală să efectueze astfel de intervenții.

O intervenție dezumanizantă

Daniela Drăghici, activistă în domeniul educației sexuale, vice-președinte al Asociației Sexul vs. Barză, susține că e nevoie de o interdicție legislativă la nivel național prin care să fie eliminată această „procedură de control arhaic” și care este încă prezentă în multe comunități din țara noastră. Aceasta susține că există un interes scăzut din partea Ministerului Justiției de a aborda acest subiect, pe care-l vede mai ales ca pe „un lucru minor, mai degrabă personal”, și amintește că astfel de controale erau un lucru obișnuit în timpul regimului Comunist.

„Vorbim de o procedură traumatizantă psihic. E un control de care nu are novoie nimeni. Țin minte, pe vremea comuniștilor, în 1972, când am terminat liceul și trebuia să intru la facultate, s-a făcut un astfel de control la liceu, absolut tuturor fetelor de acolo. Stăteam la coadă rușinate și speriate în fața cabinetului medical să se uite un medic bărbat, ginecolog, și să determine în ce stare eram. Habar nu aveam, atunci nu exista niciun fel de educație pentru sănătate, educație sexuală. A fost foarte traumatizant. Personal, am simțit cum mi-au smuls demnitatea din mine cu chestia asta. Procedura este un atentat la demnitatea umană”, a declarat pentru FANATIK, Daniela Drăghici.

La rândul lor, psihologii sunt de părere că acest test de virginitate pe care-l practică unii părinți poate cauza traume unui copil și să-i dezvolte o concepție total greșită asupra sexualității. Aceștia susțin că în acest caz vorbim de intervenții dezumanizante prin prisma faptului că sfera intimă a copilului, sexualitatea, devine o problemă a întregii familii, iar copilul nu mai este tratat ca un scop în sine, ci este doar un mijloc pentru acei părinți.

„Vorbim de o procedură în sine extrem de neplăcută, iar un copil se simte umilit într-o astfel de situație. Vorbim de un test, făcut atunci când părintele nu are încredere în copil, deci e clar că relația e una de neîncredere din partea părinților. Deci e o relație unde copilul nu este respectat, iar această intervenție nu va face decât să-i întărească convingerea că nu este un copil bun, că nu este un copil care se ridică la standardele așteptate de părinți. Procedura, extrem de jenantă în sine, aduce o problemă internă a familiei în afara casei, o altă persoană asistă la o suspiciune, ceea ce îi dă copilului o stare de neîncredere ce va deteriora și mai mult relația cu părinții.

Fata supusă unui astfel de tratament e posibil să dezvolte o teamă, o concepție greșită față de sexualitate. E posibil ca și comportamentul ei sexual să fie afectat. Mai mult, faptul că se ajunge la un astfel de moment ne spune că în acea familie există presiuni asupra vieții sale sexuale, că vorbim de familii ultra-conservatoare ce înțeleg relațiile sexuale intime ale copilului ca privind întreaga failie. Sexul nu mai este înțeles ca aparținând doar sferei private a individului, dincolo de sfaturile părintești, o astfel de procedură este degradantă pentru demnitatea persoanei în cauză”, a declarat, pentru FANATIK, psihologul Karen Rosner.

Mai mult, aceasta subliniază că relația medic-pacient este cu totul alta în astfel de cazuri. Copilul nu merge la medic pentru propria lui sănătate, iar medicul, prin intervenția aceasta nu are ca scop interesul copilului, ci voința părinților. „Vorbim de o intervenție unde copilul este dus nu pentru o problemă de sănătate, în interesul său, ci pentru o intervenție invazivă unde copilul este tratat doar ca un mijloc. Una este să mergi pentru a preveni o problemă și alta e când ești dus, adesea împotriva voinței, de un părinte. Vorbim de o altă relație între copil, în acest caz pacient, și medic”, a mai precizat Karen Rosner.

Virginitatea ca valoare socială

Sociologul Gelu Duminică subliniază că această practică a testării virginității copiilor nu este prezentă exclusiv în comunitățile rome din țara noastră, chiar dacă aici este mai des întâlnită. Potrivit acestuia vorbim de o cutumă veche în spațiul românesc, una care este des întâlnită în comunitățile conservatoare din țara noastră.

„Să nu uităm ce a însemnat virginitatea pentru spațiul românesc și ce înseamnă încă pentru unele comunități conservatoare, din punct de vedere cultural și religios. Virginitatea, ne spune și Dimitrie Gusti și mulți dintre părinții noștri au trăit chestiile astea, era motivul de fală în comunitate și simbolul că tu ți-ai crescut copilul cum trebuie, în cinste. Știm cu toții poveștile cu ce se întâmpla cu fetele care nu erau virgine în noaptea nunții, cum erau hulite și batjocorite de întreaga comunitate, cu familia soțului în frunte, iar de multe ori chiar și cu familia ei. Vorbim de o cutumă ce are legătură cu statutul femeii în societatea românească și modul degradant, umilitor pe care de foarte multe ori îl vedem.

Acum, trebuie mai degrabă să ne întrebăm ce se întâmplă în comunitățile în care această cutumă este încă urmată, și dacă modernitatea a ajuns acolo – asta în loc să ne uităm doar la părinți. Pentru că părinții fac acest test de multe ori la presiunea comunității”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Gelu Duminică.

Potrivit acestuia problema este una la nivelul comunităților, unde această cutumă este întreținută ca o formă de presiune asupra familiilor, iar totul pleacă de la lipsa de educație și discuție în cadrul familiei asupra acestei teme, sexul.

„Cred că trebuie să ne uităm mai degrabă la ce se poate întâmpla la nivelul comunităților unde astfel de cutume sunt urmate și unde există oprobiul public. Aici e problema. Există rușinea publică, familia nu este considerată de încredere, nu a știut să-și crească copilul, eticheta de „curvă” apare destul de repede și așa mai departe. Eu știu comunități conservatoare unde fetele nu au himenul perforat, dar practică sexul anal. Din păcate, trebuie să înțelegem că sexualitatea și nevoile sexuale sunt niște nevoi normale pentru orice om.

E o chestie de rușine, despre care nu trebuie să vorbim, pe care trebuie s-o facem cu perdeaua trasă, trebuie să facem doar la noi în dormitor și să nu vorbim deloc despre asta, e rușine. „La noi copilul e adus de barză”. Dacă vorbim despre asta e o formă de nerespectare a părintelui. Cum să vorbești cu părintele despre așa ceva. Lucrurile au evoluat, însă sunt niște comunități în schimb care experimentează ceea ce se numește întârziere socială. Problema nu e neapărat numai a acestor comunități, ci și a statului că nu a reușit să ajungă acolo cu educația și cu impunerea legii”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Gelu Duminică.