„România, te iubesc!” Reacția lui Ianis i-a dat pe spate. „Cel mai bun promo neregizat”

, prin mesajul transmis după ce a înscris. după acest rezultat.

Analiza gestului lui Ianis Hagi

Andrei Vochin a analizat gestul lui Ianis agi și a spus că acesta a făcut o reclamă neregizată echipei naționale și spiritului patriotic. El crede că vestiarul este unul foarte unit în care toată lumea iubește România.

ADVERTISEMENT

Jurnalistul este de părere că jucătorii naționalei joacă mult mai bine când sunt selecționați decât o fac la echipa de club, considerând că naționala este la un nivel superior cluburilor unde joacă românii.

”Este un vestiar bun acum, sunt oameni buni în vestiar, oameni care iubesc România. Ați văzut modul în care Ianis a spus: Te iubesc România. Poți să faci analiză pe text, pe imagine și pe audio.

ADVERTISEMENT

Este un promo neregizat pentru ceea ce ar trebui să simtă românii care zic să sunt patrioți.

Despre asta e vorba, când tragi la o căruță care nu este foarte tehnologizată, este ceea ce ne-a permis societatea să avem, ăștia suntem. Acești băieți sunt mai buni în acest grup decât luați fiecare în parte acolo unde evoluează”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Hagi, gest de patriot după ce a marcat

Ianis Hagi i-a dat gol Andorrei, ajungând astfel la trei reușite în tricoul echipei naționale, 39 de selecții. Meciul cu Andorra a fost unul reușit pentru el.

A dat gol, pasă de gol, dar a reușit să scoată și un penalty. Cel mai apreciat moment a fost cel în care, după ce a marcat, a spus, la cameră: ”România, te iubesc”.

ADVERTISEMENT

Semnul lui de patriotism a fost foarte apreciat de fani, care au remarcat dedicarea lui în duelul cu Andorra. El a explicat, după meci, cât de mult își dorea să înscrie.

“Mi-am dorit să marchez, e clar, nu pot să neg asta. Mai ales după accidentarea pe care am avut-o voiam să marchez cât mai repede pentru echipa naţională. Am reuşit să o fac în seara asta, dar ce mă bucur e că am reuşit să creez pentru echipă. Am spus-o mereu, prioritatea mea e să creez, apoi să marchez“, a spus Hagi, după meci.

HORIA IVANOVICI și invitații săi sunt live pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, la FANATIK SUPERLIGA. Reluarea are loc pe Facebook și Youtube de la ora 17:30.

Andrei Vochin, despre gestul lui Ianis Hagi