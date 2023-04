România va conduce, alături de Portugalia, misiunea de Poliție Aeriană sub comanda NATO, în țările baltice

Evenimentul de predare-primire (Hand over – Take over) a misiunii de Poliție Aeriană a NATO s-a desfășurat pe 30 martie 2023, la Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania.

România va asigura Poliția Aeriană sub comandă NATO, în țările baltice

În cadrul acestui eveniment, România și Portugalia au preluat de la partenerii polonezi și francezi, rolul de a asigura al Țărilor Baltice. Este a 62-a rotație a misiunii de Poliție Aeriană a NATO.

Delegația română a fost compusă din consilierul prezidențial pentru securitate națională al președintelui României, general (r) Ion Oprișor, ambasadorul României în Republica Lituania, Cosmin George Dinescu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană și locțiitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea.

Cheia Spațiului Aerian Baltic, un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția statelor membre, a fost preluată de detașamentul Carpathian Vipers, condus de comandor Cosmin Vlad, se arată într-un material de presă publicat pe

Ce înseamnă Poliția Aeriană sub comandă NATO

Potrivit sursei citate, detașamentul Carpathian Vipers va fi dislocat pe Baza Aeriană Šiauliai. Operațiunile din cadrul misiunilor de Poliție Aeriană se vor desfășura cu aeronave F-16.

reprezintă o misiune a forțelor militare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pentru a asigura securitatea spațiului aerian al Alianței.

Activitatea de Poliție Aeriană este coordonată de Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și condusă de Comandantul Aerial Aliat.

Alertă pe Frontul Estic, după începerea războiului din Ucraina

În acest moment, NATO desfășoară cinci misiuni de Poliție Aeriană: în țările baltice, în Adriatica de Est și Balcanii de Vest, în Islanda și în Benelux.

În paralel, forțele aeriene NATO sunt prezente pe Flancul Estic (Poliția Aeriană Întărită). După începerea războiului din Ucraina, în zona Frontului Estic s-au aflat permanent în aer circa 30 de aeronave de supraveghere și vânătoare.

Misiunea de Poliție Aeriană este o activitate care se desfășoară pe timp de pace, scopul acesteia fiind unul defensiv.