Romanița Iovan, clipe de panică! Fiul ei s-a răsturnat cu mașina. ”Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit”

Romanița Iovan, una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România, și-a crescut singură unicul copil, pe Albert, după ce fostul soț, pilotul Adrian Iovan a murit într-un tragic accident.

Fiul Romaniței Iovan, clipe de panică după ce s-a răsturnat cu mașina

Romanița și fiul ei au o relație specială, bazată pe încredere și apreciere, iar asta se vede din faptul că vedeta își însoțește fiul la orice pas și îl susține în tot ceea ce face. Chiar dacă asta presupune și să fie martora unor momente care fac să-i crească tensiunea.

Albert, , acum în vârstă de 16 ani, s-a răsturnat cu mașina chiar sub ochii mamei lui.

Tânărul a descoperit de la 13 ani, de când a început să conducă mașini de raliuri, că este pasionat de tot ce înseamnă senzații tari. La finalul Campionatului Național de slalom în paralel Albert deja a obținut locul trei.

, a povestit recent că își însoțește fiul la fiecare competiție. Mai mult, este conștientă că setea de adrenalină ca a tatălui său, Adrian Iovan, îl va face ca la 18 ani să sară cu parașuta, și, asta nu e tot.

”Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta. Merg peste tot cu el. Are și sponsori. Mașina e colantată cu numele lor. El chiar avea nevoie de performanța asta”, a declarat celebra creatoare, potrivit .

Fosta soție a lui Adrian Iovan: ”Nu știam nimic despre asta”

Mamă mândră, dar totuși mamă, vedeta a dezvăluit ce a simțit în momenul când și-a văzut unicul copil cum se răstoarnă cu mașina, chiar sub privirile ei.

”Nu există performanță fără depășirea limitelor. Aceasta înseamnă și ieșirea în decor și răsturnarea cu mașina. A ieșit în decor, s-a și răsturnat. Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci.

E foarte bine însă încastrat în mașină, există un sistem de prindere, iar dacă te răstorni, nu ai ce să pățești. Iar în dreapta, stânga, sunt maluri și vegetație, nu-i altă șosea. Nu știam nimic despre asta înainte să intru în horă. Am emoții de fiecare dată, Sibiul e ca și a doua casă‘, a mai spus Romanița Iovan pentru sursa mai sus menționată.

Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplt, Albert a trecut peste incident și se mobilizează pentru cursele ce vor urma. Fiul fostului pilor Adrian Iovan își dorește să ajungă cel mai bun, iar mama lui îl susține necondiționat pe drumul ales.