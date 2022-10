Romanița Iovan, schimbare de look la împlinirea a 58 de ani. Cum a sărbătorit cu fiul ei, Albert, născut în aceeași zi

Romanița Iovan a împlinit de curând vârsta de 58 de ani, vedeta fiind născută în aceeași zi cu fiul ei, Albert. Creatoarea de modă a povestit cum a sărbătorit împreună cu băiatul ei, ajuns la 16 ani.

Romanița Iovan și fiul ei au început să sărbătorească și separat de când Albert a devenit adolescent

Fashionista l-a adus pe lume pe flăcăul ei pe 3 octombrie și, an de an, aceștia sărbătoresc, cum este firesc, împreună.

ADVERTISEMENT

Romanița a recunoscut că în ultima vreme a observat o oarecare diferență cu privire la dubla aniversare, mai ales din cauza faptului că ba chiar un adolescent în toată regula.

„Mi-am invitat cele mai bune prietene la concertul lui Nikos Vertis. Am zis să mai serbăm încă o dată ziua și haideți la concert”, a dezvăluit Romanița Iovan la

ADVERTISEMENT

Așadar, face party și separat de fiul ei, cu cele mai apropiate persoane care nu sunt neapărat parte din familie.

„Începând din primul an al vieții lui, l-am sărbătorit pe el, cu copiii, prietenii și colegii de la școală și eu am fost înconjurată de acești copii. Normal, în momentul în care Albert a mai crescut, fiecare a targetat ceea ce am vrut să facem de ziua noastră.

ADVERTISEMENT

El și-a invitat copiii de la școală. Au serbat până la 5 dimineața. Mi-am dorit ca pe 3 octombrie, de ziua mea, să îmi petrec cei 58 de ani la Marius Bărăgan la studio. În primul rând m-am tuns. E decolorat un pic părul jos”, a mai istorisit Romanița.

Creatoarea de modă, mândră de fiul ei

Vedeta le-a oferit și câteva sfaturi femeilor pentru care este un exemplu. Le-a urat să fie înconjurate de oameni pozitivi și să facă tot posibilul pentru a-și îndeplini dorințele.

ADVERTISEMENT

Romanița a vorbit și despre viața ei de când Albert a început să aibă succes la raliuri. „Și în vacanțe am fost cu el, ni le-am petrecut între etape. Are toate șansele să fie invitat la Operă de către Federația Română de Automobilism Sportiv la Gala Campionilor”, a încheiat Iovan.