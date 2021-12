Transferat pe 115 de milioane de euro, Lukaku regretă venirea la Chelsea. ”Nu sunt mulțumit!” Săgeți la adresa lui Tuchel

Atacantul belgian , din această vară. Londonezii plăteau nu mai puțin de 115 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile campionului din Italia, cu Inter Milano.

Lukaku a înscris trei goluri în primele 4 etape din actualul sezon de Premier League și avea Londra la picioare. Schimbarea sistemului de joc a coincis cu intrarea în umbră a fostului golgheter al lui Inter Milano.

Romelu Lukaku a uitat să mai marcheze

După începutul în forță în tricoul lui Chelsea, belgianul a intrat pe o pantă regresivă, iar cifrele confirmă perfect acest lucru.

a evoluat în 33 de partide pentru trupa de pe Stamford Bridge, dar a marcat doar 7 goluri. În Premier League, atacantul a bifat doar 13 jocuri (din 20), în doar 8 dintre acestea intrând pe teren din primul minut.

Fotbalistul de 28 de ani recunoaște că nu se simte confortabil la gruparea londoneză, dar că nu are de gând să renunțe să lupte să se impună în sistemul de joc al lui Thomas Tuchel.

”Fizic sunt bine, chiar mai bine decât înainte. După doi ani în Italia, în care am lucrat mult la Inter cu antrenori și nutriționiști, sunt bine fizic. Dar nu sunt mulțumit de situație, este normal.

Antrenorul a ales să joace într-un alt modul. Nu sunt mulțumit de situație, dar sunt muncitor și nu trebuie să renunț. Trebuie să continui să lucrez și să fiu profesionist”, a povestit Lukaku într-un interviu pentru .

Romelu Lukaku, promisiune pentru fanii lui Inter Milano

Fotbalistul belgian a mărturisit pentru sursa citată că regretă atât transferul de la Inter Milano la Chelsea, cât și modul în care acesta s-a realizat. Lukaku le promite fanilor campioanei Italiei că se va întoarce la Inter pentru a câștiga noi trofee.

”Cred că tot ce s-a întâmplat nu trebuia să se întâmple așa. Cum am plecat de la Inter, cum am comunicat cu fanii, asta mă deranjează. În primul rând, vreau să le cer scuze mari suporterilor Inter pentru că cred că modul în care am plecat ar fi trebuit să fie diferit.

Acum cred că e corect să vorbesc pentru că mereu am spus că am pe Inter în suflet, voi reveni să joc acolo, sper din tot sufletul. Sunt îndrăgostită de Italia, pe bună dreptate este momentul să vorbesc și să spun oamenilor ce s-a întâmplat cu adevărat fără să vorbesc de rău pentru că eu nu sunt așa.

Sper cu adevărat în adâncul inimii să revin la Inter, nu la sfârșitul carierei, ci la un nivel la care să pot câștig și alte trofee cu Inter”, a mai spus Lukaku pentru Sky Sport.