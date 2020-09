Roxana Blagu, în lacrimi. Fosta solistă Trident și-a spus supărarea. Ce o macină

Roxana Blagu, fosta componentă a trupei Trident, trăiește o durere fără margini de când a divorțat de primul partener de viață. Cântăreața a pierdut custodia fiicei sale pe care nu a mai văzut-o de 7 ani. Vedeta și-a spus durerea, în lacrimi, la un post TV cu ocazia zilei de naștere a copilei care împlinește 12 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana, fiica sa din prima căsnicie, locuiește împreună cu omul de afaceri, Marcel Sârbu, care din păcate, nu i-a mai permis șatenei să-și vadă fetița, în ciuda faptului că are dreptul la două vizite pe lună.

Cu durere în suflet și voce stinsă, Roxana Blagu a ținut să-i transmită fiicei sale un mesaj emoționat, chiar de ziua sa de naștere, la fel cum face aproape în fiecare an de când nu îi mai este aproape. Vedeta își iubește enorm copilul din primul mariaj și nu ezită să îi spună asta de fiecare dată când poate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Blagu, în lacrimi, la o emisiune. Prin ce trece cântăreața

„Oana împlinește 12 ani. Cu ocazia aceasta vreau să îi urez și eu «La mulți ani!». Este o zi specială pentru mine, fetița mea este deja domnișoară și-mi doresc să fie bine.

O iubesc enorm, chiar dacă nu am văzut-o de atâția ani și practic acum suntem străine”, a declarat frumoasa artistă în cadrul unei emisiuni TV, relatează spynews.ro.

ADVERTISEMENT

Roxana Blagu a mărturisit că la început obișnuia să meargă după fiica sa în excursii, numai pentru a-i fi aproape câteva ore, însă de ceva timp își alină dorul prin intermediul fotografiilor.

Creatoarea business-ului de creație vestimentară, Helene Pisc, a declarat că evită să provoace tensiuni în jurul copilei, tocmai ca micuța domnișoară să aibă parte de liniște.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am zis că nu o să plâng, dar nu am mai stat împreună cu ea de șapte ani. Mi-a fost frică de situația în care sunt astăzi. Eu reușesc să o văd mai tot timpul în poze, de la distanță, încerc să evit tensiunile care s-ar putea face în jurul ei.

Am fost după ea peste tot pe unde aflam că este, dar am renunțat să mai apar în fața ei pentru că mă durea să o văd tristă. Îmi doresc ca într-o zi să vadă tot ce îi scriu și să știe că am fost și voi fi lângă ea mereu”, a completat vedeta, potrivit sursei menționate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Blagu și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de patronul clubului de manele Bijoux din Regie (fostul Dumars), Marcel Sârbu, și s-a căsătorit pentru a doua oară.

Artista și actualul soț, Andrei Badiu, sunt căsătoriți din anul 2017 și de curând au devenit părinți pentru prima oară. Cei doi au împreună un băiețel pe nume Sasha, în timp ce actualul soț mai are o fetiță dintr-o relație anterioară.