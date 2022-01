Ce i-a spus soțul Roxanei Ciuhulescu înainte să plece la Survivor România? A spus adevărul abia după eliminare

Roxana Ciuhulescu a luptat în echipa ”Faimoșilor” doar pentru câteva ediții, ulterior fiind eliminată din concursul de supraviețuire de la Pro TV

Roxana Ciuhulescu s-a gândit mult dacă să accepte provocarea ”Survivor România 2022”

Chiar dacă parcursul ei nu a fost unul de lungă durată, privind în urmă, la momentul în care i s-a propus să facă parte din echipa roșie, Roxana Ciuhulescu, din cauza faptului că are acasă doi copii, a gândit decizia sa mai bine de o săptămână, în ciuda faptului că instinctul i-a spus din prima clipă că nu trebuie să rateze

Show-ul de la Pro TV, spune Roxana Ciuhulescu, a făcut-o să se teamă de un singur lucru. Vedeta s-a gândit că îi va fi foarte greu să gestioneze dorul față de familia lăsată în România.

”Survivor este cea mai mare provocare din ultimii ani”

”Provocarea ”Survivor” m-a luat nițel pe nepregătite și am rumegat-o bine, în toate laturile ei. Eu eram confuză, nu știam cum să gestionez decizia. Când am venit acasă și i-am spus soțului meu, parcă i-a căzut cerul în cap. Opt zile și opt nopți am fost roasă de gânduri, nu știam ce decizie să iau, însă instinctul îmi spunea să merg. Uneori, cred, e bine să gândim cu inima. Și aia a fost, am acceptat provocarea. Pentru mine, ”Survivor” este cea mai mare provocare din ultimii ani. Cel mai tare m-am temut de dorul familiei. De felul meu, sunt un om echilibrat, deja matur, cu experiență de viață”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru

Soțul nu i-a dat acordul plecării din prima

Cu toate frământările sale, fosta ”Faimoasă” spune că în luarea deciziei a jucat un rol important și soțul său. De patru ani, cei doi împart și bune, dar și rele, nefăcând niciodată un pas unul fără celălalt.

Deși la început, atunci când l-a anunțat că a fost selectată pentru ”Survivor România 2022”, partenerul ei de viață nu a văzut deloc cu ochi buni această propunere, ulterior, totul s-a schimbat.

Silviu Bulugioiu, după ce a cântărit bine situația, având în vedere că el a rămas acasă cu doi copii, și-a susținut și încurajat soția în a accepta propunerea venită din partea postului de pe Pache Protopopescu.

Decizia celor doi, de a sta la distanță pentru lupta din Republica Dominicană, a fost luată și pe baza ajutorului de care au avut parte.

Cât timp Roxana Ciuhulescu s-a luptat la ”Survivor România 2022”, acasă, în ajutorul soțului, au venit cele două bunici. Lucru ce i-a și oferit vedetei confortul mental de a pleca în Dominicană.

”Soțul a stat îngândurat și mohorât două zile”

”Dacă multă vreme am luat deciziile singură, ei bine, de patru ani, împart totul cu sufletul meu pereche. Împreună suntem un tot și mi se părea normal să ne consultăm. Soțul a stat îngândurat și mohorât două zile, însă apoi a acceptat decizia și m-a încurajat. Știam că e speriat, îi era teamă, însă mă cunoaște cel mai bine și știe că îmi doresc mult să merg. Dacă n-aș fi avut confortul mental că soțul meu s-ar fi descurcat în lipsa mea, dacă n-ar fi avut ajutoare, cu siguranță aș fi zis ”pas” Survivor. Dar pentru că este înconjurat de două bunicuțe pregătite să îngrijească și să-i drăgălească pe copiii noștri, din acest punct de vedere am stat liniștită. Ne-am organizat foarte bine, adică am pus ordine în programul soțului meu”, a mai menționat fosta concurentă de la Pro TV.

Fiica a încurajat-o pe vedetă înainte de competiția de la Pro TV

Dacă soțul nu a văzut din prima cu ochi buni plecarea soției în lupta de la ”Survivor România 2022”, de cealaltă parte, copiii au fost foarte încântați.

Ce-i drept, mezinul nu a prea înțeles exact de ce și pentru cât timp va pleca mama de acasă, în schimb, Ana, fata cea mare, a fost foarte încântată pentru mama sa. Fiica vedetei și-a felicitat mama și a susținut-o chiar din prima clipă.

”Cea mare, Ana, când a aflat despre propunerea ”Survivor”, nici nu m-a lăsat să termin ce aveam de zis că a și sărit în sus de bucurie, ea a fost cea mai entuziastă. De cealaltă parte, cel mic nu prea a înțeles el mare lucru la cei 3 anișori ai săi”, a adăugat vedeta.