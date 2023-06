Roxana Nemeș și-a cerut iubitul în căsătorie de două ori înainte să se despartă: ”Eu cum simt, așa fac”

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în anul 2021. Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de atunci, însă se pare că dincolo de asta, cei doi au trecut prin multe. Vedeta a recunoscut că și-a cerut iubitul de două ori în căsătorie, apoi cei doi s-au despărțit.

Roxana Nemeș și Călin Hagima au stat despărțiți mai bine de un an de zile

Roxana Nemeș și Călin Hagima se cunosc de ani de zile. Un an de zile nu și-au vorbit deloc, iar vedeta îi simțea lipsa mereu acestuia.

De asemenea, după ce s-au despărțit, fiecare dintre ei a încercat să își refacă viața. Au cunoscut diferiți oameni, însă iată că timpul avea să îi aducă din nou împreună. Roxana Nemeș consideră că doi au reușit să se regăsească datorită dragostei, care încă exista.

„De vreo 8 ani de cunoaștem, nu mai știu. Noi niciodată nu ne-am despărțit sau nu am plecat că nu ne mai iubeam. La noi a fost o dragoste tot timpul, că d-aia și după un an de zile ne-am reîntors. Dacă nu mai era, nu mai era. (…).

Am zis că a fost poate doar o dragoste nebunească, dar părerea mea e că Dumnezeu te duce tot pe drumul tău. Erau semne non-stop. Un an de zile nu am vorbit deloc”, a dezvăluit vedeta în podcast-ul lui Nasrin Amerin.

Cum și-a cerut vedeta iubitul în căsătorie de două ori

O altă dezvăluire neașteptată a fost cea legată de cererea în căsătorie. Cu puțin timp înainte să se despartă de iubitul ei, Roxana Nemeș l-a cerut în căsătorie pe acesta, chiar de două ori la rând.

Nu a fost o cerere în căsătorie oficială, cert este că asta simțea la un moment dat. Vedeta era îndrăgostită la acea vreme, însă ulterior și-a dat seama că niciunul dintre ei nu era pregătiți. Timpul însă le-a aranjat pe toate mai bine decât ar fi crezut vreodată.

„Eu l-am cerut de două ori la rând, înainte să ne despărțim. L-am cerut de soț, nu oficial. Eu cum simt, așa fac. M-am trezit și nu mai puteam de dragoste și am zis: „Vrei să fii soțul meu?”. Nu că nu își dorea, dar nici eu nu eram pregătită. Mă bucur că a fost așa”, a mai adăugat Roxana Nemeș în podcastul Ameritat cu Nasrin.

Chiar și așa, vedeta a preferat să nu discute prea mult pe subiect. Iar între timp lucrurile au reușit să se rezolve între cei doi.