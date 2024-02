Roxana Nemeș, umilită la emisiunea lui Măruță, după eliminarea de la Survivor România: „Păr blond și ochi frumoși. Dacă nu ești bună de nimic…”

Roxana Nemeș, eliminată de la Survivor România din motive medicale, s-a prezentat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a discuta despre parcursul său în competiție, dar nu s-a așteptat să fie umilită. Cum a fost tratată vedeta.

Cristi Mitrea a umilit-o pe Roxana Nemeș de la Survivor România

Roxana Nemeș a fost cea care, la Survivor România, s-a descurcat excelent când a ajuns la duel, dar nu a avut performanțe uriașe pe traseu. Totuși, .

Vedeta care s-a întors în țară și, așa cum este deja obișnuința, a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a discuta despre experiența din Dominicană.

Cristi Mitrea, care sezonul trecut a avut un conflict de proporții cu Kamara în cadrul aceluiași show, a umilit-o pe blondină. Sportivul i-a spus că a mers în competiție degeaba și că a ocupat locul cuiva mai bine pregătit.

„Eu mă bucur că a zâmbit mai devreme și a spus că am vorbit despre ea, că eu nu am spus nimic de bine și nici nu am ce să spun de bine, dar dacă pe ea o încântă.. îmi dau seama că e arogantă. Din punctul meu de vedere, e cea mai slabă prezență feminină la un concurs de genul acesta.

Nu am înțeles de ce ocolim subiectul cu partea sportivă, nu avem acuratețe, viteză, țintă. Nu simțim probele de niciun fel. Adică, nu am adus niciun beneficiu nici echipei, nici jocului.

Nu înțeleg de ce mergem la un concurs All Stars, dacă nu putem ajuta cu nimic, dimpotrivă, încurcăm și mai suntem și ironici. Nu crezi că mai bine era altcineva în locul tău, care aducea beneficii echipei? Te duci bolnavă, accidentată”, a spus Cristi Mitrea, despre Roxana Nemeș și participarea ei la Survivor România, la Pro TV.

A urmat un dialog greu de crezut

Deranjată de ceea ce aude, Roxana Nemeș de la Survivor România a reacționat: „Nu eu am făcut castingul și nu m-am dus bolnavă, sunt sănătoasă. Întrebarea mea este de unde până unde comentezi tu, care nu ai fost la Survivor?”.

În consecință, Cristi Mitrea i-a răspuns că din onoare nu ar fi trebuit să accepte propunerea celor de la Pro TV. „Dacă nu ești bună de nimic, de ce te duci?”, i-a spus tăios Roxanei.

Vedeta i-a reproșat că el este cel care nu știe nimic despre concurs și nu ar trebui să comenteze, însă ce a urmat a fost umilința supremă. „Ce legătură are concursul cu tine? Tu nu ai nicio abilitate. Nu ai făcut nimic pe traseu. Păr blond și ochi frumoși, atât”, este remarca pe care Cristi Mitrea a făcut despre Roxana Nemeș și perioada în care a rezistat la Survivor România.

Cât despre motivul real pentru care a plecat acasă, Faimoasa a dezvăluit că în urma unei căzături, a dezvoltat un hematom și s-a temut pentru sănătatea sa. În plus, nu mai avea voie să intre pe traseu și trebuia să se hrănească bine, ceea ce la Survivor România este aproape imposibil.