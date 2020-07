Roxana Vancea va fi traumatizată! Ultimul mesaj postat de Elena Popa, înainte să se sinucidă

Roxana Vancea este în doliu de când buna ei prietenă, Elena Popa, s-a stins din viață. Anchetatorii i-au în calcul teoria sinuciderii.

Familia apelează la ajutorul oamenilor pentru a-i aduce trupul neînsuflețit în țară. Ea se afla în Italia în momentul morții sale.

Ultimul mesaj al tinerei decedate a impresionat prietenii săi virtuali.

Roxana Vancea suferă după pierderea Elenei Popa

Elena Popa a lăsat un mesaj tulburător pe rețeaua de socializare chiar cu o zi înainte să-și pună capăt zilelor, conform anchetei polițiștilor, care au lansat varianta sinuciderii. Este clar că tânăra suferea, însă nimeni nu a reușit să o ajute.

Așa cum se întâmplă în multe cazuri, prietenii apar după dispariția unei persoane. „ Afișezi ce dorești pe Facebook sau pe Instagram, dar vorbește puțin că faci praf când nu știi la ce adresă chemi taxiul dimineața! No hate! It all about love (Fără ură. E totul despre dragoste n.r)”, a scris Elena Popa cu 24 de ore înainte să își pună capăt zilelor.

„ Unde i-au fost prietenii, când ea avea nevoie de ei ? Pentru că bănuiesc că mulți știau ce avea pe suflet, sau care îi erau problemele, dar pentru asta nici unul nu a fost lângă ea.”, a scris una dintre prietenele Elenei.

Relația cu vedeta tv

Fosta sportivă s-a cunoscut cu vedeta tv la o sală de fitness din zona Mall Vitan, unde se antrenau în fiecare zi. Cele două erau de nedespărțit, iar la un moment dat s-a zvonit că Elena Popa cu Roxana Vancea ar avea o relație, iar imaginile cu ele în timp ce se sărutau confirmau tot mai mult povestea.

Fosta asistentă de la Neatza a lăsat totul în coadă de pește și nici nu a zis că are o relație gay, nici nu a zis că nu are, asta tocmai pentru a deruta și mai mult publicul. Cert este un singur lucru, că cele două femei deveniseră destul de apropiate și se înțelegeau de minune, însă asta până când Elena Popa s-a gândit să plece într-o altă țară.

Cine dorește să facă o donație în contul familiei pentru a-i repatria trupul neînsuflețit găsește informații pe pagina de Facebook postată chair de Roxana Vancea.

Ea s-a îndrăgostit de un bărbat și este foarte posibil să fi suferit și pierderea unei sarcini, din ce se înțelege din comentariile lăsate de prieteni pe rețelele de socializare. În urmă cu câteva zile, ea a fost găsită moartă, iar apropiații susțin că ar fi suferit de o depresie severă căruia nu i-a dat de cap, iar boala a răpus-o.