Rrahmani, la Werder Bremen?! Marius Șumudică știe unde ar putea juca din vară vârful kosovar. „Mâine l-aș lua. E viața mea!”

Transferul lui Albion Rrahmani în străinătate ar putea să fie o lovitură pentru Rapid București, care poate încasa o sumă record pentru atacant. Mariuș Șumudică știe ce campionat din Europa este perfect pentru internaționalul kosovar.

Rrahmani, la Werder Bremen?! Marius Șumudică știe unde ar putea juca din vară vârful kosovar

Werder Bremen s-a înscris în cursa pentru transferul lui Albion Rrahmani, după ce FANATIK Totuși, Marius Șumudică spune că internaționalul kosovar nu ar putea să joace în Bundesliga.

Albion Rrahmani l-a fermecat pe Mariuș Șumudică, care spune că l-ar transfera oricând de la . Antrenorul român este de părere că Spania sau Turcia ar fi printre campionatele ideale pentru vârful din Kosovo.

„În Germania joci foarte greu. Cred că se pretează pe Spania, joacă și în Turcia, dar la primele trei e greu. Joacă dacă prinde un Basaksehir, Adana la ce am văzut și cunosc. Vreau să felicit Gaziantep pentru victoria de ieri, au câștigat trei puncte foarte importante cu Kasimpasa.

Valoarea lotului era de 17 milioane, iar valoarea lotului lui Galatasaray si Fenerbahce sunt 350 de milioane. Icardi are 12 milioane salariu, adică un milion de euro pe lună.

L-au cumpărat cu 800.000 și l-au dus la vreo trei milioane în momentul de față, dar depinde. Aici sunt mai mulți factori, el are rezultate la echipa de club, dar trebuie să se impună la echipa națională, la fel și pentru Drăguș”, spune Șumudică.

Albion Rrahmani l-a dat pe spate pe Marius Șumudică: „E viața mea, mâine l-aș lua”

„Când te implici la echipa națională poți să explodezi, poate să sară de cinci, șase milioane dacă are rezultate și marchează la echipa națională. Eu de la Thereau nu am mai văzut așa vârf în campionatul României, complet.

Are lovitură de cap, are o lovitură de cap în prima repriză când se întinde Târnovanu și prinde mingea. Nu am văzut atâta modricitare, eleganță, cum împinge și cum sare. Are 1 la 1, calitate, câștigă dueluri aeriene, lovitură de cap, picior stâng, picior drept, viteză, stăpânire de sine la penalty-uri. Ce îți mai trebuie la un atacant.

E viața mea, mâine l-aș lua. Mă chinui greu să găsesc un vârf de atac”, spune Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Dragus la Galatasaray, Rrahmani in Bundesliga? Marius Sumudica: “INTERESUL E ADEVARAT!”