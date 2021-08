Rusia are un nou vaccin anti-Covid: ”EpiVacCorona-N”. Este al cincilea ser autorizat

”EpiVacCorona-N” este al cincilea vaccin anti-Covid creat de Rusia. Serul a fost, deja, autorizat pentru administrare, în contextul în care la nivel național au crescut numărul de cazuri de infectare și inclusiv de decese. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat 820 de morți.

”EpiVacCorona-N” a fost creat, mai exact, de către experții de la Institutul de Cercetări Știinţifice Vector din Novosibirsk, un oraș siberian. Vaccinul a trecut și prin etapa de testare, în luna noiembrie 2020, potrivit

”Eficienţa vaccinului este compusă din eficienţa sa imunologică şi eficienţa sa de prevenţie. Conform rezultatelor primelor două faze ale testelor clinice, eficienţa imunologică a vaccinului este de 100%. Institutul de cercetare asupra gripei Smorodinţev, aparţinând Ministerului rus al Sănătăţii, continuă testele preclinice ale vaccinului său împotriva coronavirusului.

Până în prezent, am obţinut rezultate pozitive în ceea ce priveşte siguranţa şi eficienţa sa imunogenică. Testele desfăşurate vizează eficienţa vaccinului împotriva noului coronavirus pe diferite modele animale”, a declarat un reprezentant al Institutului în cadrul unei conferințe de presă.

Vaccinarea anti-Covid, obligatorie sau voluntară în Rusia?

Între timp, în Rusia regulile anti-Covid încep să se înăsprească. Mulți ruși, asemeni românilor, sunt sceptici față de eficiența vaccinului anti-Covid. Așadar, mulți dintre ei refuză imunizarea, iar în consecință sunt privați de anumite drepturi, precum acela de a avea un loc de muncă, de a merge la restaurant, cafenele, mall-uri sau alte spații aglomerare.

Autoritățile le-au pus la dispoziție rușilor posibilitatea de se testa, însă, este destul de costisitor acest lucru. În tot acest timp, reprezentanții Kremlinului susțin că este voluntară vaccinarea anti-Covid.

”Vaccinarea rămâne voluntară”, declară Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. De asemenea, el mai susține că persoanele care nu-și găsesc un loc de muncă din cauza solicitării vaccinului, să se orienteze către altele unde nu este obligatoriu.

„Dacă un moscovit lucrează în sectorul serviciilor și el trebuie să se vaccineze, dar a luat decizia de a nu se vaccina, el pur și simplu trebuie să înceteze să mai lucreze în acel sector. Și dacă vrea asta, el își va căuta un loc de muncă într-un alt loc care nu este legat de acele zone în care este impusă vaccinarea obligatorie”, a mai punctat purtătorul de cuvânt.

Care sunt celelalte patru vaccinuri anti-Covid ale Rusiei

Celelalte patru sunt: Sputnik-V, CoviVac, Sputnik Light, „EpiVacCorona”. Rusia este împotriva virusului SARS-COV2, Sputnik-V.

De altfel, Vladimir Putin se numără printre persoanele vaccinate din țara pe care o conduce. S-a lăsat injectat cu Sputnik-V.

”După prima doză nu am simțit nimic, doar o mică inflamare a brațului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura și aveam 37,2 C. Când m-am trezit, aveam 36,6. După câteva zile, mi-au analizat sângele și au găsit un nivel ridicat de anticorpi.

Aproximativ 10% se îmbolnăvesc (după vaccinare – n.r.), dar trece foarte ușor. Oameni foarte celebri s-au îmbolnăvit după vaccinare… Oameni apropiați de mine s-au îmbolnăvit, din păcate, dar le-a trecut repede și nu a fost nevoie să ia medicamente puternice. Și asta bazat doar pe cercul meu de cunoștințe”, a declarat liderul Kremlinului.