S-a aflat cine este vinovat de moartea lui Dalian Atkinson. Fostul star din Premier League, ucis cu electroșocuri

După cinci ani de investigații, procesul privind moartea lui Dalian Atkinson, fotbalist care a evoluat de-a lungul carierei atât în Premier League, la Aston Villa, Ipswich, sau Sheffield Wednesday, cât și în Turcia, la Fenerbahce, se apropie de final.

Potrivit , din probele depuse la dosar a reieșit că ofițerul de poliție Benjamin Monk , în ciuda faptului că procedura standard impune o limită de aproape 6 ori mai mică.

În plus, martorii oculari au declarat că starul englez, câștigător al Cupei Ligii în 1994, pe când îmbrăca tricoul celor de la Aston Villa, a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, chiar și în timp ce afla la pământ.

Un ofițer de poliție a fost găsit vinovat pentru moartea lui Dalian Atkinson

„Desfăşurarea faptelor demonstrează că agentul “nu a acţionat sub incidenţa legitimei apărări. Acesta a continuat să ţină apăsat butonul de pornire de şase ori mai mult timp decât faza de cinci secunde recomandată”, a concluzionat reprezentantul parchetului, Alexandra Healy, în fața instanței din Birmingham.

Ba mai mult, deși avea experiența necesară să constate că Dalian Atkinson nu era periculos și că loviturile aplicate în zona capului i-ar fi putut produce leziuni grave, Monk a continuat să se manifeste violent.

„Am fost îngrozit de ce am văzut, un adevărat coșmar. Îl lovea cu putere în cap, așa că a trebuit să privesc în altă parte. Pur și simplu, nu am mai putut suporta”, a declarat Jean Jeffrey-Shaw, unul dintre vecinii care au asistat neputincioși la întreaga scenă.

În apărarea sa, inculpatul susține că l-a lovit cu piciorul în umăr abia după ce a rămas fără cartușe pentru pistolul cu electroșocuri, în condițiile în care primele două tentative de folosire a armei s-ar fi dovedit ineficiente.

„Știam că violența era singura metodă prin care îl puteam imobiliza, pentru siguranța noastră, a tuturor. Și asta am făcut”, a declarat ofițerul de poliție. Întrucât judecătorii au decis să o ancheteze și pe colega sa, Mary Ellen Bettley-Smith, deznodământul acestui proces se lasă așteptat.

Atkinson a marcat primul gol al lui Aston Villa în Premier League

Legitimat de-a lungul carierei la formații precum Ipswich, Sheffield Wednesday, Real Sociedad sau Fenerbahce, Dalian Atkinson a intrat în istorie drept marcatorul primului gol în Premier League al echipei Aston Villa, cu care a cucerit, în 1994, Cupa Ligii Angliei.

, însă, fulgerător din viață, în vara anului 2016, pe patul de spital, la 90 de minute după intervenția brutală a polițiștilor. Tragedia s-a produs chiar în locuința tatălui său din orașul Telford.

Totul a început în momentul în care fostul fotbalist a început să-l atace, spunându-i, pe fondul afecțiunilor psihice de care suferea, că „este Mesia”. Alertați de vecinii îngroziți, oamenii legii l-au găsit pe stradă, urlând în fața casei pentru a fi lăsat să intre.