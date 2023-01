S-a aprobat construcția stadionului de 100 de milioane de euro. Când va fi gata și ce dotări de 5 stele va avea. Video

Primăria Pitești a anunțat încă de la sfârșitul lunii septembrie că , iar argeșenii au primit alte vești bune. Guvernul a aprobat construirea noului stadion „Nicolae Dobrin”, arenă pe care FC Argeș își dispută meciurile de pe teren propriu.

Guvernul a aprobat construirea noului stadion al celor de la FC Argeș

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a venit cu propunerea construirii noului stadion „Nicolae Dobrin”, iar Guvernul a aprobat demersul spre .

Noua arenă urmează să aibă o capacitate de 15.200 de locuri și va fi clasificată de categoria I, conform prevederilor regulamentului Federației Române de Fotbal referitoare la criteriile de omologare. De asemenea, noua arenă va fi de categoria 4, potrivit regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”.

Totodată, noul stadion al lui FC Argeș va fi construit pe un regim de înățime care cuprinde subsol, parter și alte 3 etaje și va pune la dispoziție 457 de locuri de parcare.

Un nou stadion în SuperLiga. Investițiile noii arene a lui FC Argeș se vor ridica la 100 de milioane de euro

Valoarea totală a proiectului se ridică la 495 de milioane de lei, iar banii vor fi virați de Ministerul Dezvolării. Durata de proiectare a noului stadion se extinde pe o perioadă de 36 de luni.

„În ședința de Guvern de astăzi, 11 ianuarie 2023, a fost aprobată construcția noului nostru stadion. Practic, astăzi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Construire stadion Nicolae Dobrin”.

Așteptăm cu nerăbdare momentul când vom păși în noua arenă și ne vom bucura împreună de victoriile Argeșului!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a lui FC Argeș.

Facilitățile noului stadion „Nicolae Dobrin”

Astfel, care au beneficiat de construirea unui nou stadion. Printre facilitățile pe care le va avea la dispoziție noua arenă se numără o sală de forță, centru de copii și juniori sau spații de antrenament pentru sporturi conexe.

Dotările noului stadion al celor de la FC Argeș:

zone pentru spectatori, jucători, delegații oficiale și reprezentanții mass-media

o sală multifuncțională, un centru pentru copii și juniori

spații de antrenament pentru sporturi conexe (lupte, box, judo, karate)

o sală de forță de minim 500 mp

zone pentru activități comerciale, de alimentație publică și recreere

spații urbane exterioare

adăpost pentru protecție civilă

două săli pentru saună

cabinet medical

cabinet antidoping

Când am venit primar, mi-am dorit foarte mult să avem un stadion la cele mai înalte standarde, un stadion fără pistă de atletism, conștient fiind că ar trebui să realizăm un teren de atletism cu o pistă omologată la același nivel, așa cum spune legea și ceea ce vom și face.

Cristian Gentea, ultimele detalii despre construcția noului stadion al lui FC Argeș: „Ne vom muta la Mioveni”

Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a vorbit despre pașii care au trebuit urmați până la aprobarea Guvernului referitor la construirea unui nou stadion pentru FC Argeș. Totodată, edilul a menționat că în următoarele două sezoane echipa lui Marius Croitoru se va muta la Mioveni.

„E bine de știut că în 24 martie 2021, am reușit să introducem în lista Companiei Naționale de Investiții construcția unui nou stadion. Un stadion absolut nou, demolarea celui vechi. Un stadion cu totul și cu totul altceva.

Ne-am mișcat destul de bine devreme ce, iată, astăzi, am reușit după ce am luat toate avizele, după proiectarea care a mers destul de bine, deși a trecut un timp destul de mare pentru că am actualizat acest proiect, încercând să luăm lucrurile bune de la mai multe stadioane și să eliminăm anumite neajunsuri pe care le-am observat la stadioanele construite în ultimul timp.

Suntem mândri cu toții că Pitești va avea un stadion deosebit. Eu spun că va fi unul dintre cele mai frumoase din țară. În ședința din Guvern s-a aprobat finanțarea de aproximativ 100 de milioane de euro din care contribuția Municipiului nostru este de 1,7 milioane.

Compania Națională de Investiții va trece la elaborarea caietului de sarcini. Din ce ni s-a spus, după două luni de zile se va trece la perioada de licitație. Noi am depus deja la Ministerul Sportului documentația necesară elaborării proiectului pentru demolarea actualului stadion.

Sper că în cel mai scurt timp să avem o hotărâre de Guvern pentru demolare. Estimez că demolarea va începe în luna aprilie. Se știe că pentru următoarele două sezoane ne vom muta la Mioveni”, a declarat Cristian Gentea, pentru FC Argeș TV.