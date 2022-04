S-a destrămat prietenia dintre Dan Bittman și Andreea Esca după ce artistul a acuzat-o că nu a avut Covid? „Ea să spună”

La scurt timp după debutul pandemiei de Coronavirus în România, Andreea Esca a anunțat că a fost infectată. Cu toate că aveau o relație destul de apropiată, Dan Bittman a acuzat-o că nu spune adevărul. Cântărețul a explicat de ce a făcut acest lucru și a dezvăluit în ce stadiu este acum prietenia lor.

Au rămas Dan Bittman și Andreea Esca prieteni? Artistul a acuzat-o pe vedeta Pro TV că și-a înscenat infectarea cu Covid-19

Andreea Esca a fost printre primele vedete din România care s-au infectat cu Coronavirus în 2020. Dan Bittman

Ulterior, artistul a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai, difuzată pe Kanal D, unde a lămurit acest subiect. Cântărețul a explicat de ce a făcut acele afirmații, motivând că nu i s-a părut în regulă faptul că în carantină a intrat doar cunoscuta prezentatoare de știri, iar restul echipei nu.

În plus, Dan Bittman susține că o consideră în continuare prietena lui pe Andreea Esca, cu toate că se întâlnesc destul de rar. Solistul trupei Holograf i-a cerut scuze vedetei Pro TV pentru ceea ce a spus despre ea.

„Ea trebuie să spună ( n.r dacă mai sunt prieteni). E prietenă cu mine, în măsura în care eu o consider în continuare prietenă. Îmi cer scuze, Andreea, în public, că am spus ce am spus. Mi s-a părut puțin cusută cu ață albă.

Am spus într-un interviu că eu nu prea cred că a avut Andreea Covid și vă spun și de ce. Legea spune că dacă noi doi avem Covid acum, domnii aceștia care ne filmează aici, plus dumneavoastră, trebuie să intrați 14 zile în carantină. Toată lumea trebuie să plece acasă, să vedem, au Covid sau nu au, că altfel infectăm întreaga instituție.

Nu s-a oprit Pro TV, Andreea Esca este mijlocul Pro TV, ia legătura cu toată lumea. Când a intrat ea în carantină, trebuia să intre totul în carantină. Și mi s-a părut puțin ciudat”, a declarat Dan Bittman, citat de

Dan Bittman nu știe daca a avut Covid

Dan Bittman a făcut declarații controversate pe tot parcursul pandemiei. și chiar a lansat o campanie prin care îndemna publicul să nu se vaccineze împotriva virusului Covid-19.

În emisiunea de la Kanal D, solistul Holograf a precizat că nu știe dacă a fost infectat cu Coronavirus, care, conform artistului, nu este decât o viroză.

„Poate l-am luat, mi-a fost și mie rău, eu am o sinuzită care mă macină de multă vreme, nu am avut gust, miros, dar e o viroză, o viroză grea”, a susținut Dan Bittman.